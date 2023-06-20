Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности
Отмар Сафнауэр признал, что поведение элемента действительно было нештатным, однако не несло в себе никакой угрозы участникам гонки
На финальном отрезке Гран При Канада с камеры, установленной на машине Эстебана Окона и направленной назад, было хорошо видно сильную раскачку антикрыла A523. Преследовавший француза Ландо Норрис прямо сказал, что видит в этом угрозу безопасности.
Однако судьи FIA не стали показывать Окону черный флаг с оранжевым кругов, который требует немедленной остановки на пит-лейне для устранения неисправности. Пилот завершил гонку и получил очки за восьмое место.
«Рассуждать задним числом – прекрасное занятие, – отметил глава Alpine Отмар Сафнауэр, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Крыло не отвалилось. Мы спроектировали и изготовили его. И модель его разрушения нам отлично известна. Мы рады, что с ним ничего не произошло.
У нас были специальные испытания, мы проводили нагрузочные тесты и разработали особый метод крепления. Нам были известны условия, при которых начинается разрушение. И было приятно видеть, что в этом случае все расчеты подтвердились».
Эстебан Окон, Alpine A523, пит-стоп
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Сафнауэр добавил, что команда была на связи с дирекцией гонки и передавала информацию судьям.
«Мы обсуждали ситуацию между собой и с FIA, – сказал глава команды. – Это они обратили наше внимание на поведение крыла. Но мы были уверены, что на оставшихся нескольких кругах все будет в порядке».
Он также рассказал, что вся нижняя часть крыла была в той же спецификации, что на предыдущих Гран При – только плоскости использовались новые с спецификации для Монреаля.
В концовке гонки Окон преследовал Алекса Элбона, который благодаря тактике Williams с одним пит-стопом оказался впереди. Французу так и не удалось опередить соперника до самого клетчатого флага.
На вопрос о том, сказались ли колебания крыла на скорости Alpine Сафнауэр ответил: «А вот это действительно интересно. Нам надо будет внимательно изучить данные. Инженеры говорят, на первый взгляд больших потерь не было, но крыло могло повлиять и на работу днища – так как причина болтанки, в действительности, крылась в элементах несущего крыла».
Несущее крыло – это элемент из нескольких плоскостей, связывающий нижнюю часть торцевых пластин с задней структурой безопасности
Фото: Джорджо Пиола
После канадского Гран При Alpine укрепилась на пятой строчке Кубка конструкторов с 44 очками – французы находятся далеко позади квартета лидеров, но заметно впереди группы отстающих.
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