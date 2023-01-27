Alpine впервые завела мотор на машине 2023 года: видео

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По итогам минувшего сезона Ф1 команда Alpine стала четвертой, взяв в непростой борьбе верх над соперниками из McLaren. Перед стартом сезона-2022, когда в чемпионате вступил в силу запрет на доработки двигателей, французы осознанно пошли на риск – добились прибавки в мощности, но по ходу чемпионата пилоты (особенно часто, почему-то, Фернандо Алонсо) порой теряли хорошие результаты из-за поломок.

Замой мотористы Renault поработали над надежностью. СМИ писали, что их силовая установка, в отличие от соперников, вообще не получила дополнительных лошадиных сил, но вероятность отказа стала намного ниже.

В пятницу Alpine опубликовала видео первого запуска мотора на новом шасси A523, от которого в кадре видел лишь фрагмент понтона.

Увидеть машину целиком можно будет 16 февраля, когда Alpine последней в Ф1 проведет презентацию. В новом сезоне пилотами команды будут Пьер Гасли и Эстебан Окон.