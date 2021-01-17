AlphaTauri ждет продвижения благодаря туннелю Red Bull

С 2021 года AlphaTauri начнет пользоваться аэродинамическим туннелем Red Bull. Он дает на 10% больше корреляции с трассой, чем тот, который команда использовала прежде. В связи с этим в Фаэнце рассчитывают на улучшение своих машин.

«Перейти на 60-процентный туннель – большое преимущество, ведь до сих пор мы пользовались только 50-процентным, – сказал глава команды Франц Тост Motorsport.com. – Понятно, что 60-процентный точнее и предоставит нам более ценные данные.

А на второй год потолка бюджетов топ-команды уже не смогут тратить намного больше, чем мы. Так что я жду новых правил, машин 2022 года. Не знаю, какой будет наша скорость, ведь тут значение имеет множество разных факторов. Но я надеюсь, что наши инженеры справятся и мы будем успешны в 2022-м».

Оптимизм, но более сдержанный, от нового туннеля с Тостом разделил технический директор команды Джоди Эггинтон: «У нас был хороший туннель, мы понимали данные из него. Не сказать, чтобы он нас сдерживал. Но я хотел перейти на 60-процентный туннель, это очевидный выбор. Такие переходы не проходят без риска, но в среднесрочной перспективе они того стоят.

Мы были единственными, кто использовал 50-процентный туннель, так что от новой возможности не отказались. Время покажет, как все получится».