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AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала

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AlphaTauri запутала FIA. Решила поменять мотор у Гасли – а потом передумала
Автор:
, Главный редактор

Французский пилот итальянской команды рискует начать гонку на «Инстанбул-парке» с пит-лейна

Судьи Гран При Турции утром в воскресенье приступили к разбору действий, предпринятых командой AlphaTauri по завершении квалификации. Вполне возможно, что по результатам разбирательства Пьеру Гасли будет предписано начать гонку с пит-лейна – а не с 13-й позиции, на которую француз попал после того, как штрафы получили оба пилота McLaren.

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События развивались следующим образом. После квалификации команда обратилась к судьям с просьбой санкционировать замену силовой установки. Разрешение было выдано – и механики приступили к работе.

Автоматическим следствием этого должно было стать решение о старте Гасли с пит-лейн (между квалификацией и гонкой вообще-то можно менять детали на точно такие же – но к элементам силовой установки это не относится). Судя по всему, команда таким образом хотела обеспечить своего пилота новой силовой установкой на три последних гонки – и готова была пожертвовать стартовыми позициями, раз уж Гасли все равно находился в середине второй десятки.

Но утром в субботу представители AlphaTauri передумали – и заявили техническому представителю, что хотели бы оставить все как есть. Похоже, в какой-то момент коллектив решил, что стартовать 13-м для француза не так уж и плохо.

Однако просто принять такое решение команды технический делегат не мог. «Автомобиль в какой-то момент был разобран настолько, что ни наблюдатели, ни другие средства контроля не могут дать гарантии, что в конструкцию автомобиля не было внесено каких-либо изменений», – заявил функционер в посвященном этой ситуации документе. Теперь судьбу стартовой позиции Гасли должны решить судьи.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Квалификация
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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