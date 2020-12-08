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AlphaTauri выбрала Цуноду. Пока для тестов в Абу-Даби

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AlphaTauri выбрала Цуноду. Пока для тестов в Абу-Даби
Автор:
, Ответственный редактор

Команда из Фаэнцы подтвердила, что Юки Цунода сядет за руль ее машины 15 декабря на «Яс-Марине»

Став лучшим новичком по итогам сезона Формулы 2 и гарантировав себе Суперлицензию, японец выполнил свою часть работы – и теперь все ожидают официального подтверждения о его контракте с AlphaTauri на 2021 год. Еще в октябре гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко объявил, что именно Юки должен заменить Даниила Квята. 

Пока же AlphaTauri назвала Цуноду своим пилотом на предстоящих финальных тестах Ф1. Ранее 20-летний гонщик уже работал в Имоле на тестах за рулем машины 2018 года, теперь его ждет дебют на технике последнего поколения. 

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«В Имоле Юки показал, что быстро учится, легко находит общий язык с машиной и прибавляет с каждым кругом, – приводит пресс-служба слова главы команды Франца Тоста. – Так что мы решили сделать его участником молодежных тестов Ф1 после гонки. 

Я убежден, что он сделает еще один шаг вперед, проведя за рулем полный день, причем в этот раз управляя AT01. Его обратная связь будет еще более полезной для наших инженеров».

Он добавил: «Здорово, что программа Red Bull так хорошо готовит нам молодых пилотов. я не сомневаюсь, что он вновь продемонстрирует свой талант».

На тестах 15 декабря изначально было разрешено участие лишь юниоров, не более двух раз стартовавших в Гран При. Позже под давлением FIA к заездам также допустили всех гонщиков, кто не выступал в сезоне-2020.

Это дало возможность Renault посадить за руль Фернандо Алонсо. Red Bull пригласит Себастьена Буэми, а Alfa Romeo – Роберта Кубицу. В составе Ferrari на «Яс-Марине» будет работать россиянин Роберт Шварцман, а Haas, хотя пока это не подтверждено официально, почти наверняка посадит за руль своего новобранца Никиту Мазепина.

Каждая команда вправе участвовать в тестах двумя машинами – McLaren и Racing Point уже давно объявили, что не примут участия в сессии, которая завершит сезон 2020 года в Формуле 1.

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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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