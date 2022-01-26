AlphaTauri выбрала для презентации День влюбленных

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«Младший» коллектив концерна Red Bull стал пятым, назвавшим дату своей предсезонной церемонии. Итальянцы выбрали день, расположенный в самой середине отрезка между уже раскрывшими свои планы Aston Martin (10 января) и Mercedes (18 февраля).

Это 14 февраля, на которое приходится День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных.

AlphaTauri завершила минувший сезон на шестой строчке Кубка конструкторов, ее лучшим результатом стал подиум Пьера Гасли в Баку. Француз, как и Юки Цунода, продолжит выступать за команду в 2022 году. В Фаэнце продолжат использовать моторы Honda, которые теперь самостоятельно строит Red Bull.

Новая машина получила индекс AT03.

Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году