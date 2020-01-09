AlphaTauri вновь будет использовать прошлогодние разработки Red Bull
Руководитель команды AlphaTauri Франц Тост отметил, что более тесное сотрудничество с Red Bull стало ключом к улучшению результатов в 2019 году – и в новом сезоне стороны намерены придерживаться такого же подхода.
В сезоне-2019 Toro Rosso (которая теперь получила имя AlphaTauri) добилась лучшего результата в Кубке конструкторов, закончив чемпионат шестым. А Даниил Квят и Пьер Гасли по одному разу поднимались на подиум.
С прошедшего сезона RBR и STR начали использовать одинаковые силовые установки от Honda (Red Bull проводила 2018-й с Renault). Вместе с этим коллектив из Фаэнцы начал заимствовать больше разработок у старшей команды. Так будет и в 2020 году.
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«Нет абсолютно никаких сомнений, что наши результаты стали следствием очень высокой синергии с Red Bull Technology, – сказал Тост Motorsport.com. – Не стоит забывать, что у Red Bull Technology множество опытных инженеров, это, возможно, лучший технический отдел у одной из трех топ-команд. И мы извлекаем выгоду из этой синергии.
Мы получим от них детали задней части машины и переднюю подвеску. Хоть они и прошлогодние, их использовала Red Bull Racing.
И все же для нас это значительное преимущество, чем если бы мы разрабатывали эти детали сами. Потому что у нас нет ни финансовых ресурсов, ни инженеров. Затем мы можем сосредоточиться на других областях, где можем улучшить производительность».
Тост высоко оценил опыт Даниила Квята, который проведет шестой год в Ф1, и Пьера Гасли, начинающего третий полный сезон.
«С точки зрения опыта у нас самый лучший состав пилотов, который когда-либо был, – отметил он. – Но все зависит от ситуации. Вполне возможно, что в 2021 году у нас в команде появится молодой гонщик. Сейчас в этом нет необходимости.
Думаю, сейчас мы находимся в лучшем положении, чтобы сохранить этих пилотов. Потому что если в Red Bull Racing что-то случится, они могут забрать у нас опытного гонщика. И это вполне та позиция, с которой можно работать. Это именно то, чего хочется добиться Red Bull – быть гибкими».
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Также Тост признал, что борьба в середине пелотона, вероятно, в 2021 году будет еще жестче: «Мы все не замедляемся. Надеюсь, что мы будем ускоряться быстрее остальных! Зависит от того, сколь конкурентоспособным будет новый автомобиль, какого прогресса добьется Honda. Но вообще говоря, у нас должен быть довольно хороший пакет.
У нас есть два опытных гонщика, и Honda будет очень усердно работать зимой, чтобы улучшить производительность. Это будет очень непросто, потому что нужно найти баланс между развитием машины 2020-го и разработкой машины 2021-го.
Также это зависит от располагаемых вами финансовых ресурсов. Конечно, у трех лучших команд ест большое преимущество. Тем не менее, мы будем очень стараться, чтобы в 2020-м и в 2021 году получить хорошую машину».
Дополнительная информация: Адам Купер
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
AlphaTauri вновь будет использовать прошлогодние разработки Red Bull
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