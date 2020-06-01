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Формула 1 / Новость

AlphaTauri вернулась к работе после эпидемии

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AlphaTauri вернулась к работе после эпидемии
Автор:
, редактор
1 июн. 2020 г., 10:23

Команда Даниила Квята провела на карантине больше двух месяцев

Команда Формулы 1 AlphaTauri вернулась к работе после обязательного карантина, вызванного эпидемией коронавируса. База команды в итальянской Фаэнце была закрыта с 23 марта по требованию властей. Карантин на ней продлился 66 дней.

Операционные работы в Фаэнце начались с прошлой субботы, а сегодня к работе приступил технический штаб, сообщает пресс-служба команды. Кроме того, AlphaTauri запустила в работу свой аэродинамический туннель в Англии.

В команде отмечают, что все работники после возвращения на базу проходят медицинские тесты. Работа возобновилась с соблюдением всех мер эпидемиологической осторожности. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

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