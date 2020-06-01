Команда Формулы 1 AlphaTauri вернулась к работе после обязательного карантина, вызванного эпидемией коронавируса. База команды в итальянской Фаэнце была закрыта с 23 марта по требованию властей. Карантин на ней продлился 66 дней.

Операционные работы в Фаэнце начались с прошлой субботы, а сегодня к работе приступил технический штаб, сообщает пресс-служба команды. Кроме того, AlphaTauri запустила в работу свой аэродинамический туннель в Англии.

В команде отмечают, что все работники после возвращения на базу проходят медицинские тесты. Работа возобновилась с соблюдением всех мер эпидемиологической осторожности.