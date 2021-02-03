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AlphaTauri устроила Цуноде еще одни тесты – теперь в Мизано

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AlphaTauri устроила Цуноде еще одни тесты – теперь в Мизано
Автор:
, Ответственный редактор

В рамках подготовки к дебюту в Формуле 1 японский пилот вновь сел за руль машины 2019 года

Сессия в Мизано стала для Юки Цуноды уже четвертой на технике Ф1. Правила не запрещают такие заезды на машинах старше двух лет, потому гонщик пилотировал Toro Rosso STR14 образца 2019 года, но в актуальной ливрее AlphaTauri.

Трасса в Мизано находится всего в часе езды от базы команды в Фаэнце, что упростило логистику. Ранее Юки работал в Имоле, в последний раз тесты прошли на прошлой неделе.

AlphaTauri опубликовала короткое видео его заездов, которые стали очередным шагом подготовки дебютанта к официальной предсезонной сессии в Бахрейне, намеченной на 12-14 марта, и последующему выступлению 20-летнего спортсмена в Гран При на трассе в Сахире.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

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