AlphaTauri устроила Цуноде еще одни тесты – теперь в Мизано

Сессия в Мизано стала для Юки Цуноды уже четвертой на технике Ф1. Правила не запрещают такие заезды на машинах старше двух лет, потому гонщик пилотировал Toro Rosso STR14 образца 2019 года, но в актуальной ливрее AlphaTauri.

Трасса в Мизано находится всего в часе езды от базы команды в Фаэнце, что упростило логистику. Ранее Юки работал в Имоле, в последний раз тесты прошли на прошлой неделе.

AlphaTauri опубликовала короткое видео его заездов, которые стали очередным шагом подготовки дебютанта к официальной предсезонной сессии в Бахрейне, намеченной на 12-14 марта, и последующему выступлению 20-летнего спортсмена в Гран При на трассе в Сахире.