AlphaTauri устроила Цуноде еще одни тесты – теперь в Мизано
Поделились
Комментарии
В рамках подготовки к дебюту в Формуле 1 японский пилот вновь сел за руль машины 2019 года
Сессия в Мизано стала для Юки Цуноды уже четвертой на технике Ф1. Правила не запрещают такие заезды на машинах старше двух лет, потому гонщик пилотировал Toro Rosso STR14 образца 2019 года, но в актуальной ливрее AlphaTauri.
Трасса в Мизано находится всего в часе езды от базы команды в Фаэнце, что упростило логистику. Ранее Юки работал в Имоле, в последний раз тесты прошли на прошлой неделе.
AlphaTauri опубликовала короткое видео его заездов, которые стали очередным шагом подготовки дебютанта к официальной предсезонной сессии в Бахрейне, намеченной на 12-14 марта, и последующему выступлению 20-летнего спортсмена в Гран При на трассе в Сахире.
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Юки Цунода
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Александр Кабановский
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
AlphaTauri устроила Цуноде еще одни тесты – теперь в Мизано
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер