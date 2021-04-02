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Формула 1 / Аналитика

AlphaTauri угрожает McLaren и Ferrari. Как она этого добилась?

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Бывшая команда Квята готовится порвать Ferrari и McLaren

AlphaTauri угрожает McLaren и Ferrari. Как она этого добилась?

Второе место Юки Цуноды в сводной таблице по итогам предсезонных тестов заставило многих открыть рты. Но они быстро были закрыты уточнением: японец включал систему DRS гораздо раньше, чем должен был, что явно улучшило его результат на круге.

После этого большинство сочло, что время Цуноды было не более, чем результатом трюка, а на деле AlphaTauri предстоит вновь бороться за шестое место Кубка конструкторов. Хотя кто-то и подозревал, что все может оказаться не так просто.

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В межсезонье всеобщее внимание было приковано к хитрому диффузору McLaren, которая смогла обойти ограничения FIA, и новому мотору Ferrari, обещавшему вернуть Скудерию в тройку лидеров. На этом фоне маленькая магия AlphaTauri прошла почти незамеченной. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Собственные токены команда из Фаэнцы потратила на доработку передней части шасси, но партнерские отношения с Red Bull позволили ей произвести больше обновлений. От старшей сестры AlphaTauri получила подвеску 2020 года. Та требовала сложной установки и переработки шасси, но жетонов в Фаэнце уже не оставалось, поэтому команда в рамках правил перестроила то, что у нее было.

Добавила уверенности команде и новая силовая установка от Honda, которую некоторые даже считают самой мощной в пелотоне. Сами японцы выражаются осторожнее, заявляя, что обошли прошлогодний мотор Mercedes, но не говоря про нынешний. 

Мощь AT02 была подтверждена в Бахрейне, где Цунода стал третьим по достигнутой максимальной скорости, и оба пилота команды вошли в топ-8 по лучшим кругам. Причем Пьер Гасли показал пятое время круга, уступив только пилотам Red Bull и Mercedes.

Обновленное шасси, мощный мотор и традиционно хорошая аэродинамика из Фаэнцы. Что еще нужно для успеха? Пилоты. И, кажется, у AlphaTauri они есть.

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Пьер Гасли был одним из главных героев прошлого года, выжимая из машины все капли. Особенно зажигателен француз был в квалификациях, где зачастую обходил конкурентов на лучшей технике. То же самое Пьер провернул и в Бахрейне, заняв пятое место в квалификации. К сожалению, увидеть истинный потенциал француза в гонке мы не смогли из-за поломки на первом круге, но наверняка уже в Имоле скорости Гасли будет явлена публике.

Что до Цуноды, то пока он кажется лучшим новичком Ф1 как минимум со времен Шарля Леклера. В первой же квалификации в карьере японец до последнего пытался пробиться в Q3 на шинах Medium, а когда это не удалось, не опустил рук и прорвался в гонке. За одно воскресенье в Сахире Цунода совершил девять обгонов, походя разобравшись с Себастьяном Феттелем, Фернандо Алонсо и Кими Райкконеном. 

Юки Цунода, AlphaTauri AT02, Фернандо Алонсо, Alpine A521

Юки Цунода, AlphaTauri AT02, Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Не будем бежать впереди болида и делать выводы после одного этапа, но пока кажется, что в Red Bull приняли отличное кадровое решение. 

Перед стартом сезона третьей силой называли McLaren. Ferrari грозилась ворваться в топ-3 Кубка конструкторов. Свои амбиции лелеяла Aston Martin. Но после первой гонки кажется, что у них есть очень сильный конкурент, который даже может стать фаворитом в этой борьбе. 

Год назад боссы Red Bull обещали, что переименованная Toro Rosso начнет решать собственные турнирные задачи. Возможно, обещанного не придется ждать три года. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли , Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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