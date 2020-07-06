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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

AlphaTauri сказала Гасли сойти на 10-м круге. Он отказался

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AlphaTauri сказала Гасли сойти на 10-м круге. Он отказался
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 07:16

Напарник Квята едва не променял седьмое место на сход

Лишь 11 пилотов из 20 добрались до финиша Гран При Австрии в прошедшее воскресенье. Среди них был гонщик AlphaTauri Пьер Гасли, который стал седьмым. Но по признанию француза, он сам едва не сошел с дистанции в начале гонки.

«Мы были очень близки к сходу, – сказал Гасли. – Команда попросила меня заехать в боксы на 10 круге, потому что педаль тормоза ушла в пол и температура поднялась выше крыши. Я попросил у них еще один круг, они согласились, я остался на трассе, ситуация улучшилась и в итоге я стал седьмым.

Так что мы были в одном круге от схода, но продержались еще круг, а потом набрали очки. Думаю, надежность будет играть решающую роль в этом сезоне».

Гасли отметил, что набранные очки превзошли его ожидания: «Было восхитительно вернуться к гонкам, тем более к такой гонке. Если бы в начале уик-энда нам предложили седьмое место, мы бы сразу согласились. Мы знали, что будет трудно бороться с Renault, McLaren и Force India. Но мы избегали проблем всю гонку, провели пару хороших сражений и взяли очки».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
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Автор Иван Матушкин

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