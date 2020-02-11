AlphaTauri раскрыла индекс новой машины Квята и детали ее презентации

По сообщению пресс-службы команды, машина, на которой Даниилу Квяту и Пьеру Гасли предстоит стартовать в 2020 году, будет называться AT01.

Ее официальная презентация состоится в «Ангаре 7» близ штаб-квартиры компании Red Bull в австрийском Зальцбурге 14 февраля. Начало церемонии – в 22:00 по московскому времени.

Выбор такого позднего времени обусловлен тем, что утром того же дня свою новую машину покажут чемпионы мира из Mercedes.

Ведущим церемонии станет экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард – среди прочего он представит новую униформу коллектива. который теперь носит имя модного бренда. Там же состоится показ новой коллектции AlphaTauri сезона весна-лето 2020 года.