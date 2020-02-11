AlphaTauri раскрыла индекс новой машины Квята и детали ее презентации
Сменив имя, бывшая Toro Rosso изменила и название своего автомобиля, начав отсчет сначала.
По сообщению пресс-службы команды, машина, на которой Даниилу Квяту и Пьеру Гасли предстоит стартовать в 2020 году, будет называться AT01.
Ее официальная презентация состоится в «Ангаре 7» близ штаб-квартиры компании Red Bull в австрийском Зальцбурге 14 февраля. Начало церемонии – в 22:00 по московскому времени.
Выбор такого позднего времени обусловлен тем, что утром того же дня свою новую машину покажут чемпионы мира из Mercedes.
Ведущим церемонии станет экс-пилот Ф1 Дэвид Култхард – среди прочего он представит новую униформу коллектива. который теперь носит имя модного бренда. Там же состоится показ новой коллектции AlphaTauri сезона весна-лето 2020 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
AlphaTauri раскрыла индекс новой машины Квята и детали ее презентации
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