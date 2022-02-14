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Формула 1 / Презентация AlphaTauri Новость

AlphaTauri показала машину AT03. Похоже, настоящую

В понедельник команда показала видеоролик и изображения своей машины 2022 года

AlphaTauri показала машину AT03. Похоже, настоящую
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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Несмотря на опасения, что команда повторит подход Red Bull и опубликует лишь ливрею, в действительности AlphaTauri представила изображения машины, которая явно является собственной разработкой – она не похожа ни на что, виденное нами прежде. 

AlphaTauri AT03

AlphaTauri AT03

Фото: AlphaTauri

Судя по рендерам, передняя подвеска выполнена по концепции с диагональными толкающими штангами, воздухозаборники понтонов маленькие и квадратные, при этом сами понтоны не тянутся вдоль шасси, как у Aston Martin, а довольно быстро спадают вниз. 

Носовой обтекатель крепится к главной плоскости переднего крыла. 

Ливрея машины осталась в целом похожей на прошлогоднюю, но в нескольких местах можно заметить полоски в цветах итальянского флага.

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AlphaTauri AT03

AlphaTauri AT03

Фото: AlphaTauri

Можно предполагать, что реальная AT03, которая выйдет на трассу 23 февраля в Барселоне, будет отличаться в деталях от опубликованных командой изображений, однако в данном случае речь точно не идет о перекрашенном шоу-каре.  

Год назад AlphaTauri заняла седьмое место в Кубке конструкторов. Выступать за рулем новинки, оснащенной мотором разработки Honda, в предстоящем сезоне будут Пьер Гасли и Юки Цунода. При этом в ливрее больше нет логотипов японского моториста, которые уступили место наклейкам HRC – Honda Racing Corporation.

«Новый сезон в техническом плане станет серьезным вызовом, – приводит пресс-служба слова Гасли. – Новые правила сделали машины совсем другими, потому команде пришлось начинать работу с чистого листа. 

Мы пока не знаем истинных возможностей AT03, которые станут понятны только на тестах в Барселоне, но пока могу сказать, что выглядит она отлично, и я с нетерпением ожидаю старта сезона».  

AlphaTauri AT03

AlphaTauri AT03

Фото: AlphaTauri

Бессменный глава команды из Фаэнцы Франц Тост добавил: «Я рад возможности показать нашу машину 2022 года. 

Формула 1 начинает новую эру, и я надеюсь, что мы будем сильны, опираясь на успехи прошлого года. Мы тесно сотрудничали с [компанией по производству одежды] AlphaTauri над внешним видом машины – думаю, получилось нечто особенное».

 

Эстафету презентаций во вторник 15 февраля продолжит Williams.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
15 февраля Williams FW44
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42

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