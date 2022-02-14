AlphaTauri показала машину AT03. Похоже, настоящую
В понедельник команда показала видеоролик и изображения своей машины 2022 года
Несмотря на опасения, что команда повторит подход Red Bull и опубликует лишь ливрею, в действительности AlphaTauri представила изображения машины, которая явно является собственной разработкой – она не похожа ни на что, виденное нами прежде.
AlphaTauri AT03
Фото: AlphaTauri
Судя по рендерам, передняя подвеска выполнена по концепции с диагональными толкающими штангами, воздухозаборники понтонов маленькие и квадратные, при этом сами понтоны не тянутся вдоль шасси, как у Aston Martin, а довольно быстро спадают вниз.
Носовой обтекатель крепится к главной плоскости переднего крыла.
Ливрея машины осталась в целом похожей на прошлогоднюю, но в нескольких местах можно заметить полоски в цветах итальянского флага.
AlphaTauri AT03
Фото: AlphaTauri
Можно предполагать, что реальная AT03, которая выйдет на трассу 23 февраля в Барселоне, будет отличаться в деталях от опубликованных командой изображений, однако в данном случае речь точно не идет о перекрашенном шоу-каре.
Год назад AlphaTauri заняла седьмое место в Кубке конструкторов. Выступать за рулем новинки, оснащенной мотором разработки Honda, в предстоящем сезоне будут Пьер Гасли и Юки Цунода. При этом в ливрее больше нет логотипов японского моториста, которые уступили место наклейкам HRC – Honda Racing Corporation.
«Новый сезон в техническом плане станет серьезным вызовом, – приводит пресс-служба слова Гасли. – Новые правила сделали машины совсем другими, потому команде пришлось начинать работу с чистого листа.
Мы пока не знаем истинных возможностей AT03, которые станут понятны только на тестах в Барселоне, но пока могу сказать, что выглядит она отлично, и я с нетерпением ожидаю старта сезона».
AlphaTauri AT03
Фото: AlphaTauri
Бессменный глава команды из Фаэнцы Франц Тост добавил: «Я рад возможности показать нашу машину 2022 года.
Формула 1 начинает новую эру, и я надеюсь, что мы будем сильны, опираясь на успехи прошлого года. Мы тесно сотрудничали с [компанией по производству одежды] AlphaTauri над внешним видом машины – думаю, получилось нечто особенное».
Эстафету презентаций во вторник 15 февраля продолжит Williams.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|4 февраля
|Haas
|VF-22
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|15 февраля
|Williams
|FW44
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
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