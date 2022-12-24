AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке
Команда выбрала очень необычное место для церемонии – однако покажет в Америке лишь ливрею
Поздно вечером в пятницу AlphaTauri объявила в социальных сетях, что проведет презентацию перед сезоном 2023 в субботу 11 февраля. На изображении закрытая полотном машина находится на Бруклинском мосту.
Правда, из текста сообщения следует, что показать команда планирует лишь раскраску – само шасси AT04, скорее всего, получится увидеть только со стартом зимних тестов в Бахрейне 23 февраля.
Анонс презентации AlphaTauri F1 2023 года
Прошлый сезон сложился для команды неудачно – очков, которые заработали Пьер Гасли и Юки Цунода, хватило только для девятого места в Кубке конструкторов. После завершения чемпионата француз ушел в Alpine, а на его место взяли Ника де Вриса – первого пилота с момента создания нынешней команды в 2006 году, который не является воспитанником молодежной программы Red Bull.
После кончины владельца AlphaTauri Дитриха Матешица в паддоке возникли слухи, будто новый менеджмент раздумывает о продаже коллектива из Фаэнцы. В качестве самого вероятного покупателя называют компанию Honda.
Однако пока официальные лица опровергают подобные предположения.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin
|14 февраля
|Ferrari
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