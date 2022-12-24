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Формула 1 Новость

AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке

Команда выбрала очень необычное место для церемонии – однако покажет в Америке лишь ливрею

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
AlphaTauri проведет презентацию в Нью-Йорке
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Поздно вечером в пятницу AlphaTauri объявила в социальных сетях, что проведет презентацию перед сезоном 2023 в субботу 11 февраля. На изображении закрытая полотном машина находится на Бруклинском мосту.    

Правда, из текста сообщения следует, что показать команда планирует лишь раскраску – само шасси AT04, скорее всего, получится увидеть только со стартом зимних тестов в Бахрейне 23 февраля. 

Анонс презентации AlphaTauri F1 2023 года

Анонс презентации AlphaTauri F1 2023 года

Прошлый сезон сложился для команды неудачно – очков, которые заработали Пьер Гасли и Юки Цунода, хватило только для девятого места в Кубке конструкторов. После завершения чемпионата француз ушел в Alpine, а на его место взяли Ника де Вриса – первого пилота с момента создания нынешней команды в 2006 году, который не является воспитанником молодежной программы Red Bull.

После кончины владельца AlphaTauri Дитриха Матешица в паддоке возникли слухи, будто новый менеджмент раздумывает о продаже коллектива из Фаэнцы. В качестве самого вероятного покупателя называют компанию Honda.

Однако пока официальные лица опровергают подобные предположения.

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Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда
11 февраля AlphaTauri (только ливрея)
13 февраля Aston Martin
14 февраля Ferrari
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