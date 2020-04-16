Команда Квята продлила вынужденные каникулы на две недели

Когда стало понятно, что эпидемия коронавируса нарушит привычную жизнь людей во всем мире, организаторы Ф1 оперативно перенесли традиционные августовские каникулы на весну, одновременно увеличив их протяженность с двух недель до трех.

Командам оставили определенную свободу с тем, когда именно закрывать свои базы и отправлять персонал в отпуск – это требовалось сделать в период до конца мая.

Одними из первых процедуру начали Ferrari и AlphaTauri – обе базируются в Италии, где и так раньше всех в Европе закрыли все предприятия, не связанные напрямую с ключевыми аспектами жизнедеятельности.

Вынужденные каникулы AlphaTauri должны были закончиться 18 апреля, однако вчера команда объявила о решении продлить их еще на две недели – до 1 мая.

«Из-за продолжающихся трудностей, вызванных глобальной пандемией Covid19, и после консультаций с FIA, Ф1 и всеми командами мы решили продлить действующее закрытие базы еще на две недели, до 1 мая 2020 года», – гласит сообщение коллектива.

Пока нет определенности с тем, когда стартует новый сезон Ф1. В календаре на настоящий момент сохраняются летние гонки во Франции и Австрии, однако решения властей этих стран оставляют мало шансов на их проведение: французы официально запретили любые массовые мероприятия, а австрийцы дали разрешение провести Гран При только без зрителей.