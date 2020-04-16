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Команда Квята продлила вынужденные каникулы на две недели

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Команда Квята продлила вынужденные каникулы на две недели
Автор:
, Ответственный редактор
16 апр. 2020 г., 08:13

AlphaTauri решила на открывать ворота своей базы до 1 мая

Когда стало понятно, что эпидемия коронавируса нарушит привычную жизнь людей во всем мире, организаторы Ф1 оперативно перенесли традиционные августовские каникулы на весну, одновременно увеличив их протяженность с двух недель до трех.

Командам оставили определенную свободу с тем, когда именно закрывать свои базы и отправлять персонал в отпуск – это требовалось сделать в период до конца мая.

Одними из первых процедуру начали Ferrari и AlphaTauri – обе базируются в Италии, где и так раньше всех в Европе закрыли все предприятия, не связанные напрямую с ключевыми аспектами жизнедеятельности. 

Вынужденные каникулы AlphaTauri должны были закончиться 18 апреля, однако вчера команда объявила о решении продлить их еще на две недели – до 1 мая.

 

«Из-за продолжающихся трудностей, вызванных глобальной пандемией Covid19, и после консультаций с FIA, Ф1 и всеми командами мы решили продлить действующее закрытие базы еще на две недели, до 1 мая 2020 года», – гласит сообщение коллектива.

Пока нет определенности с тем, когда стартует новый сезон Ф1. В календаре на настоящий момент сохраняются летние гонки во Франции и Австрии, однако решения властей этих стран оставляют мало шансов на их проведение: французы официально запретили любые массовые мероприятия, а австрийцы дали разрешение провести Гран При только без зрителей.

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Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Александр Кабановский

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