Коронавирус и гонки
Команда Квята продлила вынужденные каникулы на две недели
AlphaTauri решила на открывать ворота своей базы до 1 мая
Когда стало понятно, что эпидемия коронавируса нарушит привычную жизнь людей во всем мире, организаторы Ф1 оперативно перенесли традиционные августовские каникулы на весну, одновременно увеличив их протяженность с двух недель до трех.
Командам оставили определенную свободу с тем, когда именно закрывать свои базы и отправлять персонал в отпуск – это требовалось сделать в период до конца мая.
Одними из первых процедуру начали Ferrari и AlphaTauri – обе базируются в Италии, где и так раньше всех в Европе закрыли все предприятия, не связанные напрямую с ключевыми аспектами жизнедеятельности.
Вынужденные каникулы AlphaTauri должны были закончиться 18 апреля, однако вчера команда объявила о решении продлить их еще на две недели – до 1 мая.
«Из-за продолжающихся трудностей, вызванных глобальной пандемией Covid19, и после консультаций с FIA, Ф1 и всеми командами мы решили продлить действующее закрытие базы еще на две недели, до 1 мая 2020 года», – гласит сообщение коллектива.
Пока нет определенности с тем, когда стартует новый сезон Ф1. В календаре на настоящий момент сохраняются летние гонки во Франции и Австрии, однако решения властей этих стран оставляют мало шансов на их проведение: французы официально запретили любые массовые мероприятия, а австрийцы дали разрешение провести Гран При только без зрителей.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Команда Квята продлила вынужденные каникулы на две недели
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