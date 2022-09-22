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Формула 1 Новость

AlphaTauri продлила контракт с Цунодой на 2023 год

Команда из Фаэнцы подтвердила, что японский гонщик продолжит выступления в ее составе в будущем сезоне

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
AlphaTauri продлила контракт с Цунодой на 2023 год
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Юки Цунода дебютировал в Ф1 в 2021 году и завершает свой второй чемпионат с AlphaTauri. В последнее время почти не было сомнений, что 22-летний пилот останется в команде: на фоне нарастающих слухов об уходе его напарника Пьера Гасли и усиления позиций Honda отказ от Цуноды выглядел необдуманным.

Ожидалось, что объявление о продлении контракта сделают накануне Гран При Японии, однако в четверг рано утром AlphaTauri официально сообщила, что Юки остается на 2023 год.

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Формально контракт с AlphaTauri на будущий год есть у Пьера Гасли, но слухи прочат переход в команду Ника да Вриса.

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