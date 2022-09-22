AlphaTauri продлила контракт с Цунодой на 2023 год

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Юки Цунода дебютировал в Ф1 в 2021 году и завершает свой второй чемпионат с AlphaTauri. В последнее время почти не было сомнений, что 22-летний пилот останется в команде: на фоне нарастающих слухов об уходе его напарника Пьера Гасли и усиления позиций Honda отказ от Цуноды выглядел необдуманным.

Ожидалось, что объявление о продлении контракта сделают накануне Гран При Японии, однако в четверг рано утром AlphaTauri официально сообщила, что Юки остается на 2023 год.

«Я хочу поблагодарить Red Bull, Honda и Scuderia AlphaTauri за возможность продолжать свою историю в Ф1, – цитирует пилота пресс-служба. – В прошлом догу я переехал в Италию, чтобы быть ближе к базе команды. Сейчас я по-настоящему чувствую себя частью команды и рад тому, что мы сможем вместе гоняться в 2023-м».

В нынешнем сезоне Цунода не заработал ни одного очка в чемпионате с Гран При Испании и занимает 16-ю строчку в чемпионате пилотов.

Глава AlphaTauri Франц Тост отметил, что пилот «явно продемонстрировал способность быстро учиться, что доказывает его право выступать в Ф1».

Он добавил: «Я всегда говорил, что гонщику нужно три сезона, чтобы полностью освоиться в чемпионате. Потому я рад дать ему больше времени, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Кроме того, это свидетельство правоты доктора Марко и его подхода к молодежной программе, которая позволяет находить юные таланты в молодежных категориях и поддерживать их развитие».

Цунода стал 16-м подтвержденным участником сезона-2023. Теперь по одной вакансии осталось в Alpine, Alfa Romeo, Williams и Haas.

Формально контракт с AlphaTauri на будущий год есть у Пьера Гасли, но слухи прочат переход в команду Ника да Вриса.

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