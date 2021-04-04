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Формула 1 / Новость

AlphaTauri привезет обновления на три следующих Гран При

Автор:
, редактор

К четвертому этапу сезона команда из Фаэнцы рассчитывает на новый шаг вперед

AlphaTauri привезет обновления на три следующих Гран При

AlphaTauri удивила всех в начале сезон-2021, сначала показав второе время на предсезонных тестах, а затем заняв пятую строчку в квалификации Гран При Бахрейна.

В гонке Пьер Гасли не смог использовать эту стартовую позицию, сломав машину на старте. Однако прорыв Юки Цуноды на девятое место подтвердил скорость болида AT02.

Тем не менее, в AlphaTauri не намерены довольствоваться текущим положением. Команда готовит обновления машины уже на следующий Гран При.

«Думаю, мы хорошо представляем возможности нашей машины, и теперь нацелены на развитие аэродинамики, – рассказал технический директор AT Джоди Эггинтон RaceFans. – Нужно выжимать больше скорости из тех частей машины, на которых сказалась смена правил.

Мы привезем кое-какие новинки в Имолу, и в Португалию, и в Испанию. Это все маленькие добавочки, но в сумме к Испании мы должны сделать хороший шаг вперед».

Главной задачей AlphaTauri будет компенсация потерянной из-за смены регламента прижимной силы: «Мы уже вернули добрую часть утраченного. Сейчас мы работаем над расширением рабочего окна аэродинамики, особенно на низких скоростях. Пилоты смогут использовать это и ехать быстрее».

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Серия Формула 1
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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