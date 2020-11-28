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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

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AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»
Автор:
, Главный редактор

Потеря позиций на стартовой решетке пилоту не грозит – однако есть риск, что квалификацию и гонку Даниил проведет с не самым «свежим» двигателем

Судьи Гран При Бахрейна в пятницу вечером зафиксировали, что механики команд AlphaTauri и Williams работали с машинами Даниила Квята и Николя Латифи позже начала т.н. «комендантского часа» – периода, когда персонал команд должен находиться за пределами автодрома.

Это является нарушением спортивного регламента – однако каждый коллектив Ф1 может по ходу сезона дважды нарушить соответствующий пункт правил, не получив за это наказания. В обоих случаях команды действовали в рамках этой квоты.

Механики AlphaTauri были вынуждены задержаться в боксах для замены на автомобиле Квята силовой установки. Сама по себе эта процедура – достаточно привычная для вечера пятницы. Нередко в первых двух тренировках пилоты используют моторы с достаточно большим пробегом (те, что использовались в гонках ранее) – которые после окончания второй пятничной практики меняются на силовые установки, с которыми пилоты проведут квалификацию и гонку.

Как рассказали представители команды Motorsport.com, в пятницу сразу после установки «боевого» мотора инженеры Honda сообщили команде о возможных проблемах с форсункой в одном из цилиндров. В связи с этим было принято решение продолжить использование уже снятой с болида «пятничной» силовой установки в оставшейся части уик-энда. 

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Одновременно стало известно, что после аварии Алекса Элбона в пятничной тренировке команде Red Bull пришлось заново собрать автомобиль RB16 вокруг нового монокока – хотя в пятницу вечером руководитель коллектива Кристина Хорнер утверждал, что с этим ключевым элементом болида все в порядке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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