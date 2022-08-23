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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

AlphaTauri позвала Лоусона проехать в Спа. Но не все так просто

Новозеландец заменит Гасли в пятничной тренировке. И позволит команде оценить, стоит ли продлевать контракт с Юки Цунодой

Джакомо Раули
Автор:
AlphaTauri позвала Лоусона проехать в Спа. Но не все так просто
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В нынешнем сезоне каждая команда Ф1 обязана дважды по ходу чемпионата доверить свою машину в предварительных сессиях Гран При молодых гонщикам. До летнего перерыва почти никто не делал этого, стремясь дать основным пилотам побольше времени в кокпите для знакомства с сильно изменившимися машинами. 

В оставшихся девяти этапах мы будем гораздо чаще видеть подобные замены. AlphaTauri прибегнет к ней уже в эти выходные в Спа, где бело-синюю AT03 будет пилотировать гонщик Ф2 Лиам Лоусон из Red Bull Junior. 

Сейчас, после отчисления Юри Випса, новозеландец является первым в списке кандидатов от программы в Ф1. Потому для него участие в тренировке имеет огромное значение.   

Если у Пьера Гасли уже есть контракт с AlphaTauri на будущий год, то место его напарника пока свободно. Вероятность продления сотрудничества с Юки Цунодой весьма высока – особенно после того, как Honda подтвердила планы сохранить поддержку Red Bull до 2025 года.

Однако японский гонщик, даже демонстрируя порой неплохую скорость, за полтора года в Ф1 пока не обрел достаточной стабильности. Сейчас он занимает в общем зачете 16-е место и в последний раз заработал очки еще в мае в Барселоне. 

Потому «Быкам» важно иметь запасной вариант на случай, если Юки слабо проведет вторую половину чемпионата и не сможет убедить команду в необходимости продолжить сотрудничество. 

20-летний Лоусон одержал две победы в нынешнем сезоне Ф2, но в зачете пилотов пока занимает только восьмое место. 

Кроме того, еще в июле Alpine объявила, что в Спа доверит одну из машин Оскару Пиастри – однако события последнего месяца дают основания предположить, что в Энстоуне вполне могут скорректировать эти планы. 

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