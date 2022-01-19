AlphaTauri пожаловалась на дороговизну запчастей Red Bull

С 2021 года в Ф1 работает лимит бюджетов, и в грядущем сезоне «потолок» расходов снизится на 5 миллионов долларов, до 140 млн. Сложностей добавляет введение новых технических требований – а значит, такие коллективы, как AlphaTauri, не смогут заказывать у других коллег по пелотону старые детали.

По словам босса дочерней команды Red Bull Франца Тоста, это может стать проблемой для них. «Это все разговоры о финансовом балансе, – приводит слова Тоста издание RacingNews365. – Потому что, например, в 2021-м мы использовали коробку передач, которую Red Bull задействовала два года назад. Та же ситуация и с задней подвеской.

Поэтому я думаю, что 2022-й станет для нас самым сложным в отношении ограничения затрат. Пока что по расходам мы ниже лимита – это не проблема. Но в этом году понижение “потолка” и вынужденные покупки новых частей у Red Bull Technologies приведут нас к лимиту. Поэтому мы должны очень тщательно следить за ситуацией с бюджетом, потому как это может вызвать у нас некоторые трудности».

Босс Red Bull Кристиан Хорнер разъяснил, что главной технической проблемой для AlphaTauri станет «подгонка» их автомобиля под новую спецификации коробки передач, которую разрабатывает Red Bull Technologies.

«Это станет самым большим изменением для них, потому как обычно по деталям они на сезон позади, и такое положение дел помогало с логистической точки зрения, – добавил Хорнер. – В этом году мы представим обеим командам одинаковые спецификации коробок передач. Это оказывает на них давление, потому что даты выпуска наших разработок немного позже, чем выход их собственных деталей. Я думаю, что они хорошо справляются с этим. Мы все обсудили и распланировали».