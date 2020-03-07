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AlphaTauri поставила условие команде Red Bull

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AlphaTauri поставила условие команде Red Bull
Автор:
, Главный редактор
7 мар. 2020 г., 12:01

Изменения в правилах, определяющих взаимоотношения команд-клиентов и команд, которые производят и выпускают узлы и агрегаты на продажу, заставят Red Bull поторопиться.

Франц Тост, руководитель команды AlphaTauri, рассказал о требованиях, которые он сформулировал к команде Red Bull в рамках подготовки к сезону 2021 года. По словам австрийца, он потребовал от австрийского коллектива определиться с ключевыми параметрами коробки передач к сентябрю нынешнего года.

Напомним, что техтребованиями на 2021 год определяются в том числе взаимоотношения между командами, которые производят те или иные узлы и детали, и командами-клиентами. В частности, первые должны продавать вторым те же самые агрегаты или детали, которые используют сами. В то время как до недавнего времени общепринятой практикой была закупка клиентами узлов и деталей в прошлогодней версии.

AlphaTauri (в прошлые годы выступавшая под названием Toro Rosso) является клиентом Red Bull. И если раньше вся необходимая информация о коробке передач по понятным причинам была известна еще до начала разработки новой машины, теперь ситуация изменилась.

«Мы получим от Red Bull детали передней и задней подвески, коробку передач и гидравлическую систему, – пояснил Тост в разговоре с журналистами британского сайта Autosport.com. – И теперь есть важные дедлайны – к примеру, мы не сможем ждать информации о параметрах коробки передач до ноября или декабря.

Red Bull может продолжать эксперименты и после нашего дедлайна, может вносить небольшие изменения – к примеру, разместить отдельные части пониже или повыше, сдвинуть чуть вперед или назад. Для команды как Red Bull и это порой не лишено смысла и может принести определенную выгоду. И для нас это не будет страшно.

Но не исключено, что Red Bull и после сентября будет продолжать имеющие отношение к КПП эксперименты с в аэродинамической трубе. И может, эти эксперименты приведут к серьезным изменениям в конфигурации коробки. Но в любом случае к сентябрю должны иметься четкие параметры, которым будет соответствовать реально изготовленный агрегат».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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