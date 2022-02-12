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Формула 1 Новости

AlphaTauri показала первый кусок болида 2022 года

Судя по всему на фото изображено зеркало. Машину целиком мы увидим в понедельник

AlphaTauri показала первый кусок болида 2022 года
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Команда AlphaTauri показала первый тизер своего нового болида AT03. В графике презентаций он следующий на очереди после уже показанного вчера болида McLaren: премьера AlphaTauri намечена на понедельник, 14 февраля, и пройдет в 14:00 по московскому времени.

Команда называет показанное на фото «небольшим куском будущего болида», однако судя по всему перед нами левое наружное зеркало, прикрытое сверху дополнительным аэродинамическим элементом, окрашенным в цвета итальянского флага.

 

На заглавном фото мы увеличили яркость и контрастность рисунка, чтобы можно было лучше разглядеть скрытые элементы – в частности форму воздухозаборника радиатора на левом понтоне.

Судя по всему, перед нами действительно новая машина. Напомним, что родственная AlphaTauri команда Red Bull на своей презентации показала лишь ливрею новой машины, которая украсила концепт, переданный команде организаторами Формулы 1 еще в 2021 году в качестве образца машины, созданной по новому регламенту.

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