AlphaTauri подтвердила возвращение Риккардо в Остине
Пропустив пять гонок из-за перелома кисти, Даниэль продолжит выступления за команду уже в этот уик-энд на Гран При США
Даниэль Риккардо потерял место в пелотоне Ф1 в конце 2022 года – за неудовлетворительные результаты McLaren досрочно разорвала контракт с гонщиком. Австралиец договорился с Red Bull о работе запасного пилота, а летом удача улыбнулась ему, когда из AlphaTauri в свою очередь отчислили Ника де Вриса.
Однако Риккардо успел провести за свою новую старую команду всего два Гран При, а в тренировке третьего – в Зандфорте – попал в неприятную аварию. Уходя от столкновения со стоящей поперек трассы машиной своего молодого соотечественника Оскара Пиастри, Даниэль отвернул в барьер.
Он не успел убрать руку с руля, что привело к перелому пятой пястной кости и новому перерыву в гонках. Хотя первые прогнозы говорили, что на восстановление хватит трех недель, Риккардо пропустил в общей сложности пять гонок, по ходу которых его заменял Лиам Лоусон.
Но в преддверии Гран При США, который пройдет в этот уик-энд, команда подтвердила возвращение Даниэля.
Рука Даниэля Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
«Как же приятно вернуться, – цитирует пилота пресс-служба. – Моя рука уже гораздо лучше, я смог оценить ее состояние на симуляторе. Мы попробовали еще перед Катаром, и оказалось, что на тот момент выздоровление еще не было полным. Но я остался в Британии, проводил больше времени на симуляторе – и достиг момента, когда осознал, что достаточно силен.
Я продолжал и обычные тренировки, при этом не затрагивая левую руку.
Было очень обидно следить со стороны за последними гонками, особенно когда я чувствовал, что практически готов к ним. Но все же пришлось взять паузу.
Теперь нас ждет уик-энд в Остине, где из-за перепада высот и кочек физические нагрузки очень высоки. Но мне это только нравится, я люблю вызов».
Гран При США пройдет в спринтерском формате с двумя гоночными заездами.
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