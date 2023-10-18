AlphaTauri подтвердила возвращение Риккардо в Остине

Даниэль Риккардо потерял место в пелотоне Ф1 в конце 2022 года – за неудовлетворительные результаты McLaren досрочно разорвала контракт с гонщиком. Австралиец договорился с Red Bull о работе запасного пилота, а летом удача улыбнулась ему, когда из AlphaTauri в свою очередь отчислили Ника де Вриса.

Однако Риккардо успел провести за свою новую старую команду всего два Гран При, а в тренировке третьего – в Зандфорте – попал в неприятную аварию. Уходя от столкновения со стоящей поперек трассы машиной своего молодого соотечественника Оскара Пиастри, Даниэль отвернул в барьер.

Он не успел убрать руку с руля, что привело к перелому пятой пястной кости и новому перерыву в гонках. Хотя первые прогнозы говорили, что на восстановление хватит трех недель, Риккардо пропустил в общей сложности пять гонок, по ходу которых его заменял Лиам Лоусон.

Но в преддверии Гран При США, который пройдет в этот уик-энд, команда подтвердила возвращение Даниэля.

Рука Даниэля Риккардо, Scuderia AlphaTauri Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Как же приятно вернуться, – цитирует пилота пресс-служба. – Моя рука уже гораздо лучше, я смог оценить ее состояние на симуляторе. Мы попробовали еще перед Катаром, и оказалось, что на тот момент выздоровление еще не было полным. Но я остался в Британии, проводил больше времени на симуляторе – и достиг момента, когда осознал, что достаточно силен.

Я продолжал и обычные тренировки, при этом не затрагивая левую руку.

Было очень обидно следить со стороны за последними гонками, особенно когда я чувствовал, что практически готов к ним. Но все же пришлось взять паузу.

Теперь нас ждет уик-энд в Остине, где из-за перепада высот и кочек физические нагрузки очень высоки. Но мне это только нравится, я люблю вызов».

Гран При США пройдет в спринтерском формате с двумя гоночными заездами.

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