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Уже давно было известно, что презентация AlphaTauri пройдет 11 февраля в Нью-Йорке. Итальянцы не стали скрывать, что в этот день раскроют лишь ливрею для предстоящего сезона Ф1, а само шасси AT04 даже не станут показывать отдельно до старта тестов в Бахрейне.

Обычно такой подход означает, что машина будет готова в самый последний момент. Но в этот раз, похоже, дело в нежелании раскрывать детали новинки раньше времени.

Сама машина тем временем уже прошла все необходимые краш-тесты FIA и получила омологацию – разрешение на использование по ходу гонок и тестов.

Между тем, как сообщили источники, на 14 февраля AlphaTauri наметила обкатку в формате съемочного дня, которая пройдет на трассе в Мизано.

Также стало известно, почему для презентации выбрали именно 11 февраля – это нужно маркетологам, так как именно в этот день в Нью-Йорке стартует Неделя моды, а бренд AlphaTauri, как известно, производит одежду.

Учитывая рост популярности Ф1 в Штатах, момент выглядит очень удачным. Презентацию машины Ф1 совместят с анонсом новой модельной линейки бренда.