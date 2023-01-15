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AlphaTauri омологировала новое шасси AT04 и назначила день обкатки

О том, что машина 2023 года получила одобрение FIA, команда сообщила в социальных сетях – а дату обкатки сообщили источники

Франко Нуньес
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, ответственный редактор
AlphaTauri омологировала новое шасси AT04 и назначила день обкатки
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Уже давно было известно, что презентация AlphaTauri пройдет 11 февраля в Нью-Йорке. Итальянцы не стали скрывать, что в этот день раскроют лишь ливрею для предстоящего сезона Ф1, а само шасси AT04 даже не станут показывать отдельно до старта тестов в Бахрейне. 

Обычно такой подход означает, что машина будет готова в самый последний момент. Но в этот раз, похоже, дело в нежелании раскрывать детали новинки раньше времени. 

Сама машина тем временем уже прошла все необходимые краш-тесты FIA и получила омологацию – разрешение на использование по ходу гонок и тестов.  

Между тем, как сообщили источники, на 14 февраля AlphaTauri наметила обкатку в формате съемочного дня, которая пройдет на трассе в Мизано. 

Также стало известно, почему для презентации выбрали именно 11 февраля – это нужно маркетологам, так как именно в этот день в Нью-Йорке стартует Неделя моды, а бренд AlphaTauri, как известно, производит одежду.   

Учитывая рост популярности Ф1 в Штатах, момент выглядит очень удачным. Презентацию машины Ф1 совместят с анонсом новой модельной линейки бренда.

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