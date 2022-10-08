AlphaTauri объявила о контракте с де Врисом на сезон-2023
Голландцу хватило всего одной гонки в Ф1, чтобы попасть в «младшую» команду концерна Red Bull
Став в 2019 году чемпионом Формулы 2, Ник де Врис не сумел найти продолжения карьеры в Ф1 и при поддержке Mercedes стал гоняться в Формуле Е, где уже во втором сезоне стал чемпионом мира.
При этом он оставался запасным гонщиком Mercedes F1 – а также, благодаря влиянию штутгартской марки в паддоке, занимал аналогичную должность в Aston Martin и Williams.
Это позволило 27-летнему Нику провести две пятничные тренировки в этих командах, а когда по ходу Гран При Италии Алекса Элбона увезли в больницу с аппендицитом, именно де Врису поручили заменить его.
Ник отлично использовал свой шанс и финишировал девятым – после чего мгновенно оказался востребован на трансферном рынке Ф1. Гонщика называли кандидатом в Williams, Alpine и AlphaTauri на сезон-2023. Ранним субботним утром команда из Фаэнцы объявила о контракте с Ником.
Де Врис заменит в AlphaTauri Пьера Гасли, который получил возможность досрочно расторгнуть действующее соглашение и перейти в Alpine. Ник станет напарником Юки Цуноды.
Сделанное объявление означает, что голландец теряет все прежние связи с Mercedes и становится человеком Red Bull. Он будет самым старшим гонщиком в Фаэнце со времени 29-летнего Брендона Хартли в 2018 году.
Кроме того, приглашение Ника стало новым ударом по молодежной программе Red Bull: боссы «Быков» вновь, как и в случае с Серхио Пересом, предпочли взять пилота со стороны, а не кого-то из собственных воспитанников.
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