AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле

Трасса «Инстанбул-парк» не принимал Гран При Формулы 1 девять лет, а перед проведением этапа в нынешнем сезоне на ней перестелили асфальт. В итоге, все пилоты имели проблемы со скольжением из-за низкого сцепления с трассой.

Пилотам AlphaTauri в таких условиях удалось завершить пятничные тренировки в топ-7 по времени. Главный гоночный инженер команды Джонатан Эддолс отметил, что после первой практики AlphaTauri смогла найти способ изменить настройки машины, чтобы адаптироваться к скользкому асфальту.

«Из-за условий трассы сегодняшний день сильно отличался от того, к чему мы привыкли, – цитирует Эддолса пресс-служба команды. – Мы знали, что с новым асфальтом будут проблемы из-за выбранных для этапа жестких шин. Но настолько низкого сцепления с трассой мы не ждали!

В начале первой тренировки трасса была влажной и ее почистили. Но даже когда трасса подсохла, времена у всех были хуже ожидаемых. И узнать что-то по итогам сессии было сложно.

Мы поняли, что важно заставить шины работать и ко второй тренировке внесли изменения. Но это были масштабные изменения, а не тонкие настройки машины.

На жестких шинах пилотам было непросто, но на мягких мы смогли хорошо прибавить в скорости. Учитывая новизну и температуру асфальта, за скорость машины отвечает работа шин. И мы ожидаем, что в воскресенье условия будут похожи на сегодняшние, поэтому продолжим анализировать машину, чтобы двинуть его в верном направлении».

Даниил Квят показал по итогам пятницы шестое время, а Пьер Гасли – седьмое.