AlphaTauri назвала своими пилотами на сезон-2024 Риккардо и Цуноду
Несмотря на успешные выступления в недавних гонках, Лиаму Лоусону не нашлось места в основном составе команды из Фаэнцы – его вернули в запасные гонщики
Слухи о том, что по ходу Гран При Японии AlphaTauri официально подтвердит свой состав, начали столь активно циркулировать накануне этапа, что сомнений именно в таком развитии событий почти не осталось. Общая логика подсказывала, что на «Сузуке» команда подтвердит продолжение сотрудничества с Юки Цунодой. Потому интрига оставалась только с тем, кого выберут его напарником.
Но чуда не произошло – несмотря на лучший результат в сезоне, который Лиам Лоусон принес AlphaTauri в Сингапуре, гонщика все же вернули на «скамейку запасных», а место в кокпите отдали куда более титулованному Даниэлю Риккардо, который сейчас продолжает восстановление после перелома левой кисти – и, по последним данным, едва ли сможет вернуться на ближайшем этапе в Катаре.
Для Цуноды предстоящий сезон станет уже четвертым в составе команды, тогда как Риккардо в последний раз начинал чемпионат в ее составе еще в 2013-м, до повышения в Red Bull. Этим летом австралиец вернулся в Фаэнцу, заменив уволенного Ника де Вриса, но успел провести лишь пару Гран При.
Лиам Лоусон, который весьма успешно заменяет в последних Гран При самого Даниэля, в новом сезоне Ф1 будет официальным запасным в Red Bull и AlphaTauri.
Лиам Лоусон, AlphaTauri
Фото: Red Bull Content Pool
Франц Тост, который в конце нынешнего сезона покинет команду после 18 лет на ее командном мостике, отметил: «Так как правила останутся по сути неизменными, для нас выглядит логичным продолжать сотрудничество с прежней парой гонщиков.
Я очень доволен тем, как прогрессирует Юки, и что он продемонстрировал за последние два с половиной года в команде. Дантэль обладает опытом побед, что делает наш состав на сезон-2024 одним из самых сильных в пелотоне.
Если говорить о Лиаме, который впечатлил всех своими последними гонками, он очень поможет команде в роли запасного пилота и гонщика программы развития. Уверен, уже совсем скоро он вернется в Формулу 1».
Для «младшей» команды Red Bull нынешний чемпионат Ф1 станет последним под именем AlphaTauri. Как она будет называться дальше – пока неизвестно.
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