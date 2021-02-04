AlphaTauri назвала дату презентации болида

Итальянская команда Формулы 1 AlphaTauri объявила, что представит свой новый болид 19 февраля. Об этом команда сообщила в соцсетях, не став раскрывать больше никакой информации.

В прошлом году AlphaTauri всего во второй раз в своей истории и впервые под нынешним названием смогла выиграть Гран При – в Монце победил Пьер Гасли. В этом году француз будет выступать в паре с дебютантом Ф1 Юки Цунодой.

В преддверии официальных предсезонных тестов Ф1 AlphaTauri уже провела две сессии частных тестов в Имоле и Мизано, где Цунода смог опробовать старые болиды.