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AlphaTauri назвала дату презентации болида

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AlphaTauri назвала дату презентации болида
Автор:
, редактор

До показа второй машины под брендом AlphaTauri осталось две недели

Итальянская команда Формулы 1 AlphaTauri объявила, что представит свой новый болид 19 февраля. Об этом команда сообщила в соцсетях, не став раскрывать больше никакой информации.

В прошлом году AlphaTauri всего во второй раз в своей истории и впервые под нынешним названием смогла выиграть Гран При – в Монце победил Пьер Гасли. В этом году француз будет выступать в паре с дебютантом Ф1 Юки Цунодой. 

В преддверии официальных предсезонных тестов Ф1 AlphaTauri уже провела две сессии частных тестов в Имоле и Мизано, где Цунода смог опробовать старые болиды.

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Серия Формула 1
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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