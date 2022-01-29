AlphaTauri: Лимит расходов не поможет догнать топ-команды

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С 2021 года в Ф1 работает лимит бюджетов, и в грядущем сезоне «потолок» расходов снизится на 5 миллионов долларов, до 140 млн. Благодаря это чемпионат надеется сблизить команды и как бы поставить их на один уровень друг с другом.

Босс AlphaTauri Франц Тост не считает, что ограничение расходов сделает ситуацию более одинаковой для всех. Многое зависит от нынешнего состояния аэротруб и подобных вещей: из-за все еще существующей денежной разницы большие и маленькие коллективы никогда не смогут начать сезон с одного и того же уровня.

«У кого-то нет определенных программ для симулирования работы автомобиля, а у кого-то есть, потому что эти команды вложили в их разработку миллионы несколько лет назад, еще до внедрения лимита расходов, – рассказал Тост. – У нас хороший бюджет, но у нас никогда не было возможности потратить так много денег на все, связанное с симуляциями. А сейчас такие программы становятся все более важными, потому как мы тратим меньше времени на работу на трассе».