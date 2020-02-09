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Формула 1 / Новость

AlphaTauri и Honda дали послушать новый мотор

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AlphaTauri и Honda дали послушать новый мотор
Автор:
, Главный редактор
9 февр. 2020 г., 14:33

Информация, которой поделились с публикой итальянская гоночная команда и японский моторист, пока ограничилась индексом нового силового агрегата.

Команда AlphaTauri и гоночное отделение Honda поделились информацией о том, что разработанный к сезону 2020 года мотор японской марки был впервые запущен в субботу на базе итальянского коллектива в Фаэнце. Звук мотора можно услышать в коротком ролике, опубликованном в твитере.

 

Новая силовая установка получила обозначение RA620H – впрочем, это не стало для болельщиков сюрпризом: в последние годы японская компания «собирает» имя для мотора из индексов, обозначающих продукцию для гонок (RA) и наличие гибридной составляющей (H), и цифр, свидетельствующих о количестве цилиндров и годе использования мотора.

Презентации автомобилей, которые будут использовать новую силовую установку, пройдут 12 февраля в Сильверстоуне (Red Bull) и 14 февраля в Зальцбурге (AlphaTauri).

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Toro Rosso В Магазин , Yamaha Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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