AlphaTauri и Honda дали послушать новый мотор

Команда AlphaTauri и гоночное отделение Honda поделились информацией о том, что разработанный к сезону 2020 года мотор японской марки был впервые запущен в субботу на базе итальянского коллектива в Фаэнце. Звук мотора можно услышать в коротком ролике, опубликованном в твитере.

Новая силовая установка получила обозначение RA620H – впрочем, это не стало для болельщиков сюрпризом: в последние годы японская компания «собирает» имя для мотора из индексов, обозначающих продукцию для гонок (RA) и наличие гибридной составляющей (H), и цифр, свидетельствующих о количестве цилиндров и годе использования мотора.

Презентации автомобилей, которые будут использовать новую силовую установку, пройдут 12 февраля в Сильверстоуне (Red Bull) и 14 февраля в Зальцбурге (AlphaTauri).

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