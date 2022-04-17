AlphaTauri готовит обновления к этапу в Имоле

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Команда AlphaTauri заработала очки во всех гонках 2022 года, но если из Бахрейна и Джидды она забрала по 4 очка, то в Мельбурне получила только два и сейчас занимает лишь восьмое место в Кубке конструкторов.

Это особенно тревожно, учитывая, что в той же Австралии пилоты McLaren смогли прибавить. Потому на следующий этап, который пройдет в итальянской Имоле, команда привезет пакет обновлений.

«С нетерпением жду этапа в Имоле, так как у нас будут обновления болидов, – заявил пилот AlphaTauri Пьер Гасли. – Мы и сейчас не медленные, но нужно продолжать развиваться, чтобы сдержать конкурентов.

В Имоле это особенно важно, с нетерпением жду, какой станет моя машина. В этом сезоне, как все знают, обновления важны и кто быстрее будет с этим справляться, тот получит большее преимущество. Так что в Имоле мы рассчитываем и собрать данные о том, как работают обновления и заработать побольше очков».