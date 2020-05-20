Формула 1 отказалась от введения нового технического регламента в 2021 году из-за финансового кризиса, вызванного коронавирусом. Вступление новых правил в силу перенесли на сезон-2022, но босс AlphaTauri Франц Тост переживает, что и этого недостаточно, чтобы найти денег на разработку болида.

«Я сильно обеспокоен следующим годом, – сказал Тост пресс-службе Формулы 1. – В 2021-м мы можем использовать более-менее ту же машину, что и сейчас, так как правила не меняются, но в то же время нам надо будет построить полностью новую машину на сезон-2022. И я до сих пор не знаю, как с этим справиться с финансовой точки зрения. Такой проект стоит больших денег.

Я бы предпочел, чтобы новый регламент перенесли на 2023 год, но FOM и FIA решили иначе. Теперь надо искать лучший выход из положения».

Из-за кризиса Ф1 также снизила потолок бюджетов на 2021 год со $175 млн до $145 млн. Но Тост считает и эту сумму большой: «По-моему, цифры все равно слишком большие. Я всегда выступал за их понижение, просто потому, что у нас глобальный экономический кризис. Мне кажется, на восстановление потребуется три-четыре года. Спонсоров найти трудно.

При потолке в $145 млн AlphaTauri должна добавить еще $40 млн на траты, которые являются исключениями. Так что бюджет получается $185 млн.

Собрать такую сумму денег – серьезный вызов. При меньшем числе гонок мы получим меньше денег от FOM в этом году. Но в любом случае, все уже решено».