AlphaTauri выбрала юниора для пятничной тренировки
Право сесть за руль доверят Исаку Хаджару из Формулы 2 – свой шанс француз получит в Абу-Даби
Все команды Ф1 обязаны по ходу чемпионата по разу заменить каждого из своих призовых пилотов на новичка, который за карьеру провел не более двух Гран При. Эта норма не касается только тех, кто сам начинает сезон в качестве дебютанта – в 2023-м это были Логан Сарджент из Williams, Оскар Пиастри из McLaren и Ник де Врис из AlphaTauri.
Голландец уже покинул пелотон, однако успел отработать «сам за себя» в Бахрейне, так что коллективу из Фаэнцы нужно провести в оставшихся Гран При лишь одну замену.
Как подтвердил на одной из пресс-конференций FIA глава AlphaTauri Франц Тост, машину решено отдать юниору Red Bull Исаку Хаджару. Год назад тот стал четвертым в Формуле 3 с тремя победами, но первый сезон в Ф2 с Hitech складывается для 18-летнего парижанина не лучшим образом.
Он выиграл спринт в Зандфорте, но по сумме очков не входит даже в десятку лидеров.
По словам Тоста, Хаджар проведет свою тренировку в финале сезона на «Яс-Марине».
Пока по одной пятничной замене выполнили лишь Ferrari (в Зандфорте) и Aston Martin (в Монце), остальные команды вообще не задействовали юниоров.
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