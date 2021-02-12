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Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

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Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти
Автор:
, Ответственный редактор

Как сообщили Motorsport.com Испания источники, близкие к гонщику, Фернандо лишь потерял несколько зубов в результате столкновения с автомобилем во время велопоездки

История о событиях, произошедших с Фернандо Алонсо в четверг, продолжает дополняться подробностями. Мы готовы предложить поклонникам автоспорта эксклюзивную информацию, полученную от ближнего окружения двукратного чемпиона мира.

По словам источника, авария произошла в четверг в районе полудня на перекрестке двух небольших дорог. Алонсо и водитель машины двигались перпендикулярными курсами и заметили друг друга в самый последний момент. Обоим пришлось резко тормозить, и пилот Ф1 сильно ударился лицом об автомобиль. 

Вопреки поступившей ранее информации, у Фернандо нет перелома нижней челюсти. Гонщик сломал несколько зубов, но может говорить практически нормально. Он действительно отправился в больницу Берна, где его ждет небольшая операция: она подготовит наиболее пострадавшую зону челюсти к последующей установке зубных имплантов.

Сам Алонсо пребывает в хорошем настроении.

Эти данные позволяют с уверенностью говорить, что 39-летний спортсмен сможет сесть за руль Alpine на мартовских тестах в Бахрейне и тем более начать новый сезон в Формуле 1.

Дополнительная информация: Жакобо Вега
 

 

Испанские СМИ: Алонсо точно восстановится к тестам

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Испанские СМИ: Алонсо точно восстановится к тестам
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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