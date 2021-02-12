Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

История о событиях, произошедших с Фернандо Алонсо в четверг, продолжает дополняться подробностями. Мы готовы предложить поклонникам автоспорта эксклюзивную информацию, полученную от ближнего окружения двукратного чемпиона мира.

По словам источника, авария произошла в четверг в районе полудня на перекрестке двух небольших дорог. Алонсо и водитель машины двигались перпендикулярными курсами и заметили друг друга в самый последний момент. Обоим пришлось резко тормозить, и пилот Ф1 сильно ударился лицом об автомобиль.

Вопреки поступившей ранее информации, у Фернандо нет перелома нижней челюсти. Гонщик сломал несколько зубов, но может говорить практически нормально. Он действительно отправился в больницу Берна, где его ждет небольшая операция: она подготовит наиболее пострадавшую зону челюсти к последующей установке зубных имплантов.

Сам Алонсо пребывает в хорошем настроении.

Эти данные позволяют с уверенностью говорить, что 39-летний спортсмен сможет сесть за руль Alpine на мартовских тестах в Бахрейне и тем более начать новый сезон в Формуле 1.

Дополнительная информация: Жакобо Вега