Алонсо: Я от Шумахера в Имоле-2005 не защищался так, как от Переса в Бразилии

Сражение Фернандо Алонсо и Серхио Переса стало украшением бразильского Гран При – на фоно довольно монотонного ходе гонки дуэль за третье место привлекла всеобщее внимание.

Пилот Astoin Martin, который больше двух месяцев не поднимался на подиум, героически удерживался впереди на протяжении десятка кругов. Его сопернику удалось-таки провести обгон на предпоследнем круге, но затем Фернандо отыгрался, после чего болельщики увидели невероятный финиш колесо в колесо, где 0,053 секунды склонили чашу весов в пользу испанца.

Этот поединок напомнил болельщикам со стажем уже довольно давнюю историю из 2005 года: тогда 23-летнему Алонсо тоже пришлось обороняться, только на кону стояла победа, а соперником выступал сам Михаэль Шумахер за рулем Ferrari.

Используя особенности трассы в Имоле, где не так просто обгонять, Фернандо выстоял в том сражении и поднялся на вершину подиума.

«В 2005-м мне было проще, – признался ветеран после финиша в Бразилии. – Тогда еще не было DRS, сейчас же приходится защищаться несколько иначе.

Кроме того, в то время шины были совсем другими, давая возможность атаковать в гонке на максимуме».

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Серхио Перес, Red Bull Racing RB19

Фернандо добавил: «В 2005-м, когда ты терял позицию, с ней можно было прощаться. Не было возможности вернуть ее, получив еще один шанс.

DRS специально ввели, чтобы добавить гонкам зрелищности, и мы увидели хороший пример, как эта система позволяет тебе отыграться, даже пропустив соперника – в Бразилии это работает особенно наглядно.

Даже если тебя опережают в первом повороте, остается хорошая возможность что-то сделать в четвертом.

Именно поэтому на "Интерлагосе" мы часто видим такие красивые сражения. В этот раз уик-энд тоже вышел зрелищным

Иногда свой вклад в шоу вносит и погода, но в этот раз гонки были классными даже без дождя. Здесь Формула 1 имеет возможность показать себя во всей красе».