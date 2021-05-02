Алонсо: Я мог стать пятым

Фернандо Алонсо стал восьмым на Гран При Португалии, прорвавшись после старта с 13-го места. Этот результат стал для двукратного чемпиона мира лучшим с момента возвращения в Формулу 1.

Алонсо порадовался результату, хотя и отметил, что машины позволяла занять позицию повыше.

«В плане темпа это был наш лучший уик-энд, – сказал Алонсо. – Машина была хороша, позволяла бороться с Ferrari и McLaren. В Бахрейне и Имоле эта борьба казалась немыслимой.

Я так и не понял, как вчера проиграл секунду, но к счастью, субботы бесполезны. Не важно, каким станешь, главное происходит в воскресенье. Конечно, старт на лучшей позиции пошел бы на пользу, постараемся добиться этого в следующих этапах.

Я очень доволен результатом, хотя машина позволяла быть выше восьмого места. Я мог стать шестым или пятым. Но и этот результат радует».