Алонсо: Я лучше Хэмилтона, Феттеля и Ферстаппена

Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 после двухлетней паузы и будет бороться в середине пелотона за рулем Alpine. 39-летний пилот признает, что конкуренция в чемпионате сейчас очень высока, но он уверен, что превосходит всех соперников в мастерстве.

«С нетерпением жду встречи с молодыми талантами, которые здорово выступали в младших категориях, – цитирует Алонсо ВВС. – А еще есть все эти чемпионы: Льюис, Себастьян, Кими. И Ферстаппен, который хоть и из нового поколения, но уже не первый год выступает на топ-уровне.

У нас очень конкурентный состав пилотов, это будет вызовом. Так ли я хорош, как они? Я лучше».