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Формула 1 / Новость

Алонсо: Я лучше Хэмилтона, Феттеля и Ферстаппена

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Фернандо уверен, что и в 39 лет остается лучшим пилотом

Алонсо: Я лучше Хэмилтона, Феттеля и Ферстаппена

Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 после двухлетней паузы и будет бороться в середине пелотона за рулем Alpine. 39-летний пилот признает, что конкуренция в чемпионате сейчас очень высока, но он уверен, что превосходит всех соперников в мастерстве.

«С нетерпением жду встречи с молодыми талантами, которые здорово выступали  в младших категориях, – цитирует Алонсо ВВС. – А еще есть все эти чемпионы: Льюис, Себастьян, Кими. И Ферстаппен, который хоть и из нового поколения, но уже не первый год выступает на топ-уровне.

У нас очень конкурентный состав пилотов, это будет вызовом. Так ли я хорош, как они? Я лучше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Иван Матушкин

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