Алонсо: Я эгоист? Я всегда делился призовыми с механиками
Двукратный чемпион мира рассказал, что всегда был предан командам и сотрудникам, с которыми работал.
Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 в конце 2018 года, уйдя, по собственным словам, в отпуск, и намерен вернуться в чемпионат в сезоне-2021. Фигура испанца вызывает у поклонников Ф1 противоречивую реакцию: его часто упрекают за неуживчивый характер и чрезмерный эгоизм. Однако сам пилот с такой характеристикой не согласен.
«Я слышал, как некоторые люди называли меня эгоистом, – сказал Алонсо в интервью F1 Racing. – Но в Ferrari и других командах я всегда делился призовыми деньгами со своими механиками. Я думал, что если мы попали на подиум или выиграли, то это не только моя заслуга. И если я получал 30 тысяч долларов, то всегда делил их с командой.
В какой бы проект я не приходил, я всегда отдавался ему на 100%, посвящал свою жизнь команде и ее сотрудникам, и они это ценили. Эгоист – последнее слово, которым меня можно назвать. Называть меня так потому, что я был лучше своих напарников? За это я извиняться не стану».
Отметим, что по неофициальным данным зарплата Алонсо в McLaren составляла 30 млн долларов в год.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Алонсо: Я эгоист? Я всегда делился призовыми с механиками
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