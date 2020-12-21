Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо

Поделились
Комментарии
В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо
Автор:
, журналист (Нидерланды)

По словам исполнительного директора французской команды Марцина Будковски, пропуск двух сезонов непременно скажется на двукратном чемпионе мира

Фернандо Алонсо будущей весной вернется в Формулу 1, где не выступал с конца 2018-го. Испанцу сейчас 39 лет, у него за плечами два титула и 32 выигранных Гран При.

По ходу перерыва он поддерживал спортивную форму, успешно выступая в марафонских гонках и других соревнованиях. Кроме того, после объявления о возвращении пилот провел уже несколько тестовых сессий на машинах Ф1 2018 и 2020 годов.

В частности, именно он стал лучшим по итогам официальной сессии в Абу-Даби по окончании чемпионата.

Читайте также:

Исполнительного директора команды Марцина Будковски спросили, станет ли участие в этих тестах дополнительным преимуществом для Алонсо, ведь к заездам допускались лишь молодые пилоты и те, кто не выходил на старт в 2020-м. То есть большинство будущих соперников Фернандо не смогли сесть за руль. 

«Думаю, вопрос в том, насколько эти тесты позволили ему компенсировать отставание. Ведь он не пилотировал два года, – объяснил Будковски. – Я понимаю, что даже Карлосу [Сайнсу] и Даниэлю [Риккардо], которые переходят в новую команду, и то будет сложно.    

Нужно усвоить большой объем информации, адаптироваться к иному стилю работы, к другим инженерам. А в случае с Фернандо все еще сложнее – он не выступал два года. 

Так что мы пытаемся дать ему как можно больше времени за рулем, в том числе и за рулем машины 2018 года, чтобы он быстрее вошел в нужный ритм. Это касается и физического состояния, особенно шеи, и многих других вопросов».

Этой зимой Формула 1 сократит тестовую программу всего до трех дней в Барселоне вместо обычных шести. В Renault уверены, что это тоже усложнит подготовку их нового пилота к сезону. Однако команда не станет отбирать время у другого своего пилота Эстебана Окона, поделив сессию поровну.

«Фернандо будет непросто освоиться с новой машиной за полтора дня, – сказал Будковски. – Особенно потому, что он не выступал так долго».

Читайте также:

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Предыдущая новость

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Филип Клерен

Самое читаемое Сегодня

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Самое важное:

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP MotoGP / Новость

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Самое читаемое

1
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

2
Формула 1

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

1дн
3
Формула 1

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

21ч
4
Формула 1

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо

36мин
5
MotoGP

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Самое важное:

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо
Формула 1

В Renault приготовились к трудностям после возвращения Алонсо

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги
Формула 1

Как улучшить трассу в Абу-Даби? Окон предложил построить бэнкинги

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру
MotoGP

Бриаторе посоветовал Росси закончить карьеру

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.