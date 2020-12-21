Фернандо Алонсо будущей весной вернется в Формулу 1, где не выступал с конца 2018-го. Испанцу сейчас 39 лет, у него за плечами два титула и 32 выигранных Гран При.

По ходу перерыва он поддерживал спортивную форму, успешно выступая в марафонских гонках и других соревнованиях. Кроме того, после объявления о возвращении пилот провел уже несколько тестовых сессий на машинах Ф1 2018 и 2020 годов.

В частности, именно он стал лучшим по итогам официальной сессии в Абу-Даби по окончании чемпионата.

Исполнительного директора команды Марцина Будковски спросили, станет ли участие в этих тестах дополнительным преимуществом для Алонсо, ведь к заездам допускались лишь молодые пилоты и те, кто не выходил на старт в 2020-м. То есть большинство будущих соперников Фернандо не смогли сесть за руль.

«Думаю, вопрос в том, насколько эти тесты позволили ему компенсировать отставание. Ведь он не пилотировал два года, – объяснил Будковски. – Я понимаю, что даже Карлосу [Сайнсу] и Даниэлю [Риккардо], которые переходят в новую команду, и то будет сложно.

Нужно усвоить большой объем информации, адаптироваться к иному стилю работы, к другим инженерам. А в случае с Фернандо все еще сложнее – он не выступал два года.

Так что мы пытаемся дать ему как можно больше времени за рулем, в том числе и за рулем машины 2018 года, чтобы он быстрее вошел в нужный ритм. Это касается и физического состояния, особенно шеи, и многих других вопросов».

Этой зимой Формула 1 сократит тестовую программу всего до трех дней в Барселоне вместо обычных шести. В Renault уверены, что это тоже усложнит подготовку их нового пилота к сезону. Однако команда не станет отбирать время у другого своего пилота Эстебана Окона, поделив сессию поровну.

«Фернандо будет непросто освоиться с новой машиной за полтора дня, – сказал Будковски. – Особенно потому, что он не выступал так долго».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл