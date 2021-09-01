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Формула 1 Новость

Алонсо высказал желание выступать в Формуле 1 и в 2023 году

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, главный редактор

По словам испанца, его интерес к чемпионату мира будет зависеть от скорости машины и собственной адаптации к ней

Алонсо высказал желание выступать в Формуле 1 и в 2023 году

Фернандо Алонсо считает вполне реальным свое участие в чемпионате Формулы 1 и в 2023 году. Такое заявление двукратный чемпион мира сделал вскоре после Гран При Бельгии. Напомним, что в нынешнем году пилот вернулся в Ф1 после двухлетней паузы и его нынешний контракт предусматривает выступления до конца следующего сезона.

«Надеюсь, в следующем году в нашем распоряжении будет техника, которая позволит сделать шаг вперед по сравнению с нынешним сезоном и бороться за более высокие позиции, – рассказал испанец журналистам в паддоке Гран При Бельгии. – После нескольких подиумов, добытых Renault в прошлом году, мы предполагали в этом сезоне финишировать в первой тройке три или четыре раза. Пока нам это не удалось. Из-за того, что Ferrari смогла стать сильнее, AlphaTauri смогла стать сильнее, McLaren сделала шаг вперед благодаря двигателям Mercedes.

В результате мы обычно сражаемся за места между 8-м и 12-м – и, конечно, хотим в следующем году улучшить свои результаты. Это будет главной целью – и если мы ее добьемся, это наверняка смотивирует меня продолжить выступления.

Конечно, мне тоже надо работать над собой. Как я говорил не один раз, я еще не на сто процентов освоился – и некоторые дни показывают, в каких областях мне еще надо работать особенно активно. Таким днем, к примеру, был день квалификации в Спа.

Если в следующем году я добьюсь прогресса и команда добьется прогресса, если мы продолжим расти и участие в чемпионате будет приносить удовольствие – почему бы не продолжить? Если же я не смогу выйти на нужный темп и почувствую, что не справляюсь со своей работой, то первым подниму руку и предложу найти гонщика, который сможет принести команде больше пользы. Но, надеюсь, этого не случится. Надеюсь, я смогу поднять руку и сказать, что готов соревноваться и в 2023 году».

На момент начала чемпионата мира 2023 года Алонсо исполнится 41 год.

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