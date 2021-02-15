Алонсо выписали из больницы

Фернандо Алонсо был выписан из больницы после операции на сломанной челюсти. Двукратный чемпион Формулы 1 продолжит восстановление дома.

На прошлой неделе был сбит машиной во время велопрогулки в Швейцарии. Гонщик получил перелом верхней челюсти, который потребовал операции. Доктора сообщили, что она прошла успешно.

Алонсо оставался в госпитале в течение 48 часов после операции. Теперь он будет некоторое время соблюдать режим покоя дома, а затем приступит к подготовке к началу сезона Ф1, постепенно увеличивая нагрузку, сообщила команда испанца Alpine.

Алонсо не выступал в Ф1 два года, а потому ему крайне важно восстановится к началу предсезонных тестов 12 марта. Пока проблем с этим не ожидается.