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Алонсо выписали из больницы

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Алонсо выписали из больницы
Автор:
, Редактор Ф1

Кажется, участию Фернандо в предсезонных тестах ничто не угрожает

Фернандо Алонсо был выписан из больницы после операции на сломанной челюсти. Двукратный чемпион Формулы 1 продолжит восстановление дома.

На прошлой неделе был сбит машиной во время велопрогулки в Швейцарии. Гонщик получил перелом верхней челюсти, который потребовал операции. Доктора сообщили, что она прошла успешно. 

Алонсо оставался в госпитале в течение 48 часов после операции. Теперь он будет некоторое время соблюдать режим покоя дома, а затем приступит к подготовке к началу сезона Ф1, постепенно увеличивая нагрузку, сообщила команда испанца Alpine.

Алонсо не выступал в Ф1 два года, а потому ему крайне важно восстановится к началу предсезонных тестов 12 марта. Пока проблем с этим не ожидается.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Люк Смит

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