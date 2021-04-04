Алонсо выбрал лучший сезон в карьере

Фернандо Алонсо провел в Формуле 1 17 сезонов и дважды становился чемпионом. Однако выбирая лучший сезон в своей карьере, испанец предпочел 2012-й год, когда до последнего этапа боролся с Себастьяном Феттелем за титул, но проиграл.

«Думаю, в плане пилотажа моим лучшим годом был 2012-й, я выжимал максимум из Ferrari, – сказал Алонсо Sky F1. – По-моему, в тот сезон я всегда выступал на 100%. Надеюсь, сейчас я близок к тем 100%, а за два года вне Ф1 я столькому научился, что не терпится применить эти знания в гонках».

Алонсо вернулся в Ф1 в 2021 году в возрасте 39 лет. Испанец обещает, что не покинет чемпионат как минимум до 2023-го:

«Точно не меньше двух [сезонов], потому что я хочу опробовать регламент-2022. А потом уже посмотрю, как буду себя чувствовать. Ну и буду судить по ощущениям от машины, потому что есть большие ожидания, что с новыми машинами борьбы будет больше, а разрывы станут меньше».