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Формула 1 Новости

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

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Фернандо считает, что лишь два гонщика прыгают выше головы своих болидов

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Фернандо Алонсо прославился в Формуле 1 тем, что добивался результатов, превосходящих скорость его машины. В этом году Фернандо пока не смог добраться до подиума с Alpine, но отметил в чемпионате двух гонщиков, которые явно способны превзойти максимум своих болидов. Ими испанец назвал Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена.

«Это два особенных пилота, они делают разницу, выжимают из машин больше, чем те способны дать, – сказал Алонсо F1 Insider. – Остальные добиваются только тех результатов, которые соответствуют их машинам».

При этом Алонсо уверен, что сам не сплоховал бы в титульной борьбе с Ферстаппеном и Хэмилтоном:

«Трудно сказать, но пожалуй, в титульной гонке я бы поставил на себя. Но Льюис и Макс здорово работают в своих командах, так что однозначного ответа тут нет».

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