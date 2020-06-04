В Формуле 1 редко бросаются именами. Говорить о желании нанять того или иного пилота – большая редкость для руководителя команды. Слухи появляются куда раньше, чем хоть какие-то подтверждения переговоров. И если боссы снисходят до имен, то можно быть уверенным – за кулисами что-то происходит.

Слухи о скором возвращении Алонсо в Ф1 запустил сам Фернандо, когда зимой объявил о своих намерениях. После объявления об уходе Феттеля из Ferrari, Нандо немедленно стали сватать в Маранелло. Вакантное место там быстро оказалось занято, зато освободилось другое – в Renault. Теперь именно Энстоун считают местом возвращения двукратного чемпиона мира.

Что разговоры не беспочвенны, было понятно почти сразу. И в Renault не стали от них отнекиваться. «Алонсо – один из вариантов, но есть и другие», – заявил руководитель французской команды Сириль Абитбуль. Список других мы тоже примерно знаем: Феттель (маловероятно), Боттас (отчаянный шаг), Хюлькенберг (зачем), пилоты молодежной программы (на крайний случай), Сироткин.

Фернандо Алонсо, Renault R25 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Кто из них выдержит сравнение с Алонсо? Кто принесет столько же пользы на трассе и за ее пределами? Правильный ответ: никто. Воссоединение Фернандо и Renault – идеальный шаг для обеих сторон. И вот почему.

Алонсо поможет Renault остаться в Ф1

Зависимая от государства компания в социально-ориентированной Франции, Renault пострадала от корона-кризиса едва ли не сильнее всех остальных автопроизводителей в мире. Закрытие заводов и сокращение сотрудников явно ударили по ее имиджу в глазах нации. Нации, которая владеет контрольным пакетом акций.

По последним данным правительство Франции согласилось спасти концерн в сложной ситуации, выделив 5 млрд евро. Но есть условие – переход на электромобили. Если бизнес и так на грани провала, самое время радикально его изменить. Все логично. Но что это значит для команды Формулы 1?

Боссы Renault вроде бы подтвердили, что останутся в чемпионате. Но тратить состояние на очередного Даниэля Риккардо они теперь вряд ли позволят. Команде нужен проект, который покажет ее значимость и потенциальную успешность. Такой проект – возвращение Алонсо.

Гонщик Renault F1 Team Фернандо Алонсо празднует победу Фото: Sutton Images

В отличие от Феттеля и даже Боттаса, Фернандо дешево обойдется команде. Скорее всего – бесплатно, а может и выступит в качестве своеобразного рента-драйвера. Мы помним, что McLaren выступления испанца не стоили ни копейки. И если в посткризисном мире спонсоры и готовы покрыть чей-то восьмизначный контракт из собственного кармана – то это Алонсо.

Он все еще большая звезда как у себя на родине, так и в мире автоспорта в целом. И, конечно, во Франции – ведь он последним выигрывал гонку на французской машине. Найм Нандо наверняка не будет ничего стоить Renault, и вполне возможно, что полученных от спонсоров испанца денег хватит и для пополнения командного бюджета.

Если Renault нужно громкое имя для продвижения нового электропроекта, то и тут не найти кандидата лучше. Разве что Хэмилтон, но он пока занят. Авторитет и популярность Алонсо распространяются даже на США, где обычно свои герои. Да и в Азии, где базируются партнеры Renault из Nissan, Нандо наверняка не растерял звездный статус. Несмотря на неурядицу с Honda. Гуанью Чжоу, конечно, там тоже пользовался бы успехом. Но имеет ли китаец маркетинговую ценность в остальном мире? Конечно, нет.

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team Фото: Renault F1

Наконец, Алонсо – живое напоминание о том, что проект Renault в Формуле 1 может не быть посмешищем. Ведь в нынешней реинкарнации команды мы пока слышим только обещания успеха. Причем сроки этого успеха все переносятся. А Фернандо – вот он, с двумя титулами в руках.

Вывод прост: сейчас не найти никого, кто был бы полезнее для Renault в работе за пределами трассы, чем Алонсо. А еще он отличный пилот. В современной Ф1 эта характеристика не всегда обязательная, но все еще важная.

Renault позволит Алонсо красиво уйти

Если ошибки оставляют пятна на репутации, то карьера Алонсо – как шкура леопарда. Со времен своих чемпионских титулов Фернандо только и делал, что ошибался. Сначала ушел в McLaren вместо Ferrari, устроил свару с юнцом-дебютантом Хэмилтоном и сам в этой сваре проиграл. Прибежал с поджатым хвостом обратно в Renault, не преуспел и там и опять сбежал.

Все-таки перешел в Ferrari, стал там главной звездой и большой надежной, но так и не взял титул. Не нашел понимания с новым руководством Скудерии и ушел в McLaren. Обещал вернуть дуэту McLaren-Honda былое величие, но не вытерпел трудностей первых лет. Принялся каждый уик-энд костерить Honda и довел ее до разрыва с McLaren, когда японцы были уже на грани прорыва. Не увидел улучшений после отказа от Honda и бросил команду, внезапно взяв «паузу в карьере».

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team Фото: Renault F1

На прошлогодних «500 милях Индианаполиса» Алонсо провалился. В этом году с трудом нашел там место из-за своих нападок на Honda. Заявил о возвращении в Ф1 ради побед – но никто не зовет. Даже очевидный талант Фернандо не перевешивает минусов его характера. Об этом прямо сказал Кристиан Хорнер, когда объяснял, почему двукратный чемпион не выступает за Red Bull.

Нандо скоро 40 лет, он второй год колесит по отдельным гонкам, не выступая нигде полноценно. Он хочет вернуться в Ф1, чтобы красиво из нее уйти. И Renault – его последний шанс.

Да, в 2021-м Фернандо будут светить разве что случайные подиумы. И нет никаких гарантий, что при новом регламенте положение радикально изменится. Но для Алонсо это родная команда, которая сделала его звездой. Если он и может красиво завершить карьеру, то именно так – вернуть долг французскому бренду. Когда-то Renault подняла его на вершину. Теперь он может помочь команде вернуться в лидеры.

Гонщик Renault Sport F1 Team Фернандо Алонсо оставляет автограф на рубашке модели Фото: Motorsport Images

И даже если не получится, Нандо ничего не потеряет. В любой топ-команде от него потребовали бы титул. Иначе – провал. В Renault ему достаточно будет выжимать из техники максимум. Даже если это означает постоянную борьбу за шестое место. Такой результат не потешит эго пилота, зато поможет команде. В конце концов, кто не любит историй о превращении капризных звездных мальчиков в ответственных мужчин. Даже если мальчикам уже под сорок.

Алонсо может стать боссом команды

На первый взгляд немецкий инсайд о тройной роли Алонсо в Renault звучал безумно. Но только на первый. Вдумайтесь: помимо места в кокпите Фернандо прочат статус совладельца и соруководителя команды. В его нынешней ситуации это идеальная позиция.

Нандо сам недавно говорил, что хотел бы иметь собственную команду. Правда, предпочел WEC из-за дороговизны Ф1. Но при поддержке Renault тратиться испанцу не придется.

Алонсо всегда пытался быть в своих командах за главного, руководящий пост позволит ему делать это без проблем. Ну а получить долю в крупном бизнесе – всегда приятно. Так что со стороны Фернандо тут одни плюсы.

Renault же, во-первых, получит блестящего гонщика, который понимает, как строить машины. И в разработке техники под новый регламент опыт Алонсо будет весьма ценен. Во-вторых, в руководстве команды появится еще один человек с авторитетом и успехом. Не умаляя достоинств Алена Проста, нужно признать, что годы его выступлений остались в далеком прошлом. Нынешнюю работу пилотов мэтр может попросту не понимать. А Сириль Абитбуль пока вообще не показал никаких навыков, кроме умения хорошо находить рабочее место.

В глазах владельцев Renault, спонсоров и рекламодателей – Алонсо привлекательнее обоих. К тому же, наличие доли в команде заставит Фернандо задуматься об общем успехе компании. И его, например, усадят таки в машину Формулы Е. Хотя бы на тесты, но может Нандо и пару гонок проедет. По крайней мере, все увидят, на что способен электроболид, если его пилотирует успешный гонщик. Да и внимания это привлечет изрядно – интересно же, как изгнанные из Ф1 Верни и Вандорны будут смотреться на фоне чемпиона мира.

Получается, что Алонсо будет полезен Renault во всех трех ролях сразу. От Феттеля и Боттаса такого ждать не приходится. Про остальных и говорить нечего.

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team Фото: Хазрин Юб Мен Шах

У Renault нет достойной альтернативы

Откровенно говоря, лучший для Энстоуна вариант после Алонсо – оставить вторую машину пустой. С Феттелем они вряд ли договорятся, от Боттаса ждать карьерного прорыва не приходится, Хюлькенберг уже провел в команде три года и вряд ли способен прыгнуть выше головы. Гуанью Чжоу и Кристиан Лундгор – экстренные варианты. Им бы сначала хотя бы полноценными тест-пилотами побыть.

У Renault нет в загашнике молодой звезды. А из старых звезд Алонсо – самая блестящая. Наконец, его возвращение в команду – просто красивая история. Должно же и у Renault быть что-то красивое.