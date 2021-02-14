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Формула 1 / Новость

Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы

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Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы
Автор:
, редактор

В Испании ждут от Фернандо успехов даже после двух пропущенных сезонов

В сезоне-2021 Фернандо Алонсо вернется в Формулу 1 после двухлетней паузы. Испанский ветеран подписал двухлетний контракт с командой Alpine.

Хотя Alpine/Renault не выигрывала гонок с 2008 года, экс-пилот Ф1 Педро де ла Роса верит, что вернувшись Алонсо может взять третий чемпионский титул в карьере.

«Фернандо любит Формулу 1, – сказал де ла Роса в документальном фильме канала Movistar про Алонсо. – Последние годы, что он провел вне Ф1, заставили его больше ее ценить. Его возвращение полезно и для него, и для спорта.

Он может выиграть еще один титул, и это вызывает большой энтузиазм. Для людей [в Испании] Ф1 стала не так интересна, потому что в ней не было испанца, способного побеждать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Автор Иван Матушкин

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