Алонсо возьмет третий титул? Прогноз де ла Росы

В сезоне-2021 Фернандо Алонсо вернется в Формулу 1 после двухлетней паузы. Испанский ветеран подписал двухлетний контракт с командой Alpine.

Хотя Alpine/Renault не выигрывала гонок с 2008 года, экс-пилот Ф1 Педро де ла Роса верит, что вернувшись Алонсо может взять третий чемпионский титул в карьере.

«Фернандо любит Формулу 1, – сказал де ла Роса в документальном фильме канала Movistar про Алонсо. – Последние годы, что он провел вне Ф1, заставили его больше ее ценить. Его возвращение полезно и для него, и для спорта.

Он может выиграть еще один титул, и это вызывает большой энтузиазм. Для людей [в Испании] Ф1 стала не так интересна, потому что в ней не было испанца, способного побеждать».