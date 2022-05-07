Алонсо возложил на Сайнса вину за слабую квалификацию

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Фернандо Алонсо будет стартовать в Гран При Майами 11-м. Чтобы занять более высокую позицию, двукратному чемпиону миро не хватило всего 0,032 секунды – именно столько он уступил замкнувшему десятку во втором сегменте Пьеру Гасли*.

После завершения квалификации старейший пилот чемпионата остался очень недоволен действиями Карлоса Сайнса, хотя и проявил сдержанность, не назвав того по имени.

«Очень обидно, – сказал Фернандо в эфире канала DAZN. – В последней попытке мне не удалось довести быстрый круг до конца. На протяжении всего второго сектора передо мной оставалась Ferrari, что стоило мне четырех десятых.

До этого я опережал график своего прошлого круга на шесть десятых, а после осталась всего одна. Так что потеря в трафике составила полсекунды, это просто неприемлемо.

Посмотрим, на сколько позиций переставят назад Ferrari [в качестве штрафа], но думаю, я в любом случае останусь 11-м».

Алонсо добавил, что в воскресенье, даже располагая скоростью, отыгрываться в Майами будет непросто: «Тут сложно обгонять. А вот машина безопасности может дать возможности. К тому же, мы стартуем с чистой половины трассы.

Дело в том, что покрытие тут активно разрушается, вне траектории в поворотах много асфальтовой крошки. Это затрудняет борьбу колесо в колесо, так как везде только одна траектория. Надеюсь, хоть к будущему году асфальт станет нормальным».

Сайнс показал в квалификации второе время, повторив лучший результат в карьере.

Дополнительная информация: Хосе Карлос де Селис

*строго говоря, отыграть требовалось 0,033 секунды, но сути дела это не меняет