Алонсо возглавил протокол второй тренировки в Австралии, потом пошел дождь
Команды Ф1 смогли провести на сухой трассе лишь около 20 минут, после чего погода резко испортилась
Прогноз погоды обещал дождь над Альберт-парком в пятницу, и он начался прямо по ходу второй тренировки Гран При. Из-за этого результаты сессии отражают не истинную расстановку сил, а лишь положение в конкретный момент по ходу заездов, остановленное сменой погоды.
Так или иначе, быстрейшим с результатом 1:18.887 стал Фернандо Алонсо – это лишь самую малость хуже, чем у Макса Ферстаппена с утра.
Тройку лидеров дополнили Шарль Леклер из Ferrari (+0,445) и лидер сезона Ферстаппен из Red Bull (+0,615). Лучшее время все трое показали на шинах Medium средней жесткости.
Джордж Расселл и вовсе стал автором четвертого результата (+0,785) на составе Hard.
Из всей первой десятки быстрые квалификационные попытки успел провести только Серхио Перес – однако, по иронии судьбы, он дважды попал в трафик и не проехал ни одного чистого круга. Мексиканец остался в протоколе только седьмым.
Ландо Норрис, McLaren MCL60, срезал поворот по гравию
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
В сырой части сессии – которая стала для команд и пилотов первой возможностью проверить машины 2023 года в таких условиях – скорости, разумеется, упали, а гонщики допустили множество ошибок на промежуточных шинах, выезжая в зоны безопасности.
Но серьезных неприятностей удалось избежать.
Логан Сарджент после поломки машины в утренней тренировке вовсе не выезжал на трассу.
Отчет дополняется
Результаты второй тренировки Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|13
|1'18.887
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|10
|1'19.332
|0.445
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|12
|1'19.502
|0.615
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'19.672
|0.785
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|12
|1'19.695
|0.808
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|12
|1'19.725
|0.838
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|15
|1'20.083
|1.196
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'20.176
|1.289
|9
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|19
|1'20.194
|1.307
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|12
|1'20.206
|1.319
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'20.220
|1.333
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'20.312
|1.425
|13
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'20.323
|1.436
|14
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'20.380
|1.493
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'20.470
|1.583
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|1'20.579
|1.692
|17
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|8
|1'20.600
|1.713
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|18
|1'21.182
|2.295
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|18
|1'21.266
|2.379
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|0
|Полные результаты
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