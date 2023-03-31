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Формула 1 / Гран При Австралии Отчет о тренировке

Алонсо возглавил протокол второй тренировки в Австралии, потом пошел дождь

Команды Ф1 смогли провести на сухой трассе лишь около 20 минут, после чего погода резко испортилась

Александр Кабановский
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Алонсо возглавил протокол второй тренировки в Австралии, потом пошел дождь
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Прогноз погоды обещал дождь над Альберт-парком в пятницу, и он начался прямо по ходу второй тренировки Гран При. Из-за этого результаты сессии отражают не истинную расстановку сил, а лишь положение в конкретный момент по ходу заездов, остановленное сменой погоды. 

Так или иначе, быстрейшим с результатом 1:18.887 стал Фернандо Алонсо – это лишь самую малость хуже, чем у Макса Ферстаппена с утра

Тройку лидеров дополнили Шарль Леклер из Ferrari (+0,445) и лидер сезона Ферстаппен из Red Bull (+0,615). Лучшее время все трое показали на шинах Medium средней жесткости. 

Джордж Расселл и вовсе стал автором четвертого результата (+0,785) на составе Hard. 

Из всей первой десятки быстрые квалификационные попытки успел провести только Серхио Перес – однако, по иронии судьбы, он дважды попал в трафик и не проехал ни одного чистого круга. Мексиканец остался в протоколе только седьмым.   

Ландо Норрис, McLaren MCL60, срезал поворот по гравию

Ландо Норрис, McLaren MCL60, срезал поворот по гравию

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

В сырой части сессии – которая стала для команд и пилотов первой возможностью проверить машины 2023 года в таких условиях – скорости, разумеется, упали, а гонщики допустили множество ошибок на промежуточных шинах, выезжая в зоны безопасности. 

Но серьезных неприятностей удалось избежать.

Логан Сарджент после поломки машины в утренней тренировке вовсе не выезжал на трассу.  

Отчет дополняется

Результаты второй тренировки Гран При Австралии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 13 1'18.887  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 10 1'19.332 0.445
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 12 1'19.502 0.615
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 20 1'19.672 0.785
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 12 1'19.695 0.808
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 12 1'19.725 0.838
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 15 1'20.083 1.196
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 20 1'20.176 1.289
9 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 19 1'20.194 1.307
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 12 1'20.206 1.319
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 18 1'20.220 1.333
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 22 1'20.312 1.425
13 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17 1'20.323 1.436
14 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 24 1'20.380 1.493
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 22 1'20.470 1.583
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 15 1'20.579 1.692
17 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 8 1'20.600 1.713
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 18 1'21.182 2.295
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 18 1'21.266 2.379
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 0    
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