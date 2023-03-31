Алонсо возглавил протокол второй тренировки в Австралии, потом пошел дождь

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Прогноз погоды обещал дождь над Альберт-парком в пятницу, и он начался прямо по ходу второй тренировки Гран При. Из-за этого результаты сессии отражают не истинную расстановку сил, а лишь положение в конкретный момент по ходу заездов, остановленное сменой погоды.

Так или иначе, быстрейшим с результатом 1:18.887 стал Фернандо Алонсо – это лишь самую малость хуже, чем у Макса Ферстаппена с утра.

Тройку лидеров дополнили Шарль Леклер из Ferrari (+0,445) и лидер сезона Ферстаппен из Red Bull (+0,615). Лучшее время все трое показали на шинах Medium средней жесткости.

Джордж Расселл и вовсе стал автором четвертого результата (+0,785) на составе Hard.

Из всей первой десятки быстрые квалификационные попытки успел провести только Серхио Перес – однако, по иронии судьбы, он дважды попал в трафик и не проехал ни одного чистого круга. Мексиканец остался в протоколе только седьмым.

Ландо Норрис, McLaren MCL60, срезал поворот по гравию Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

В сырой части сессии – которая стала для команд и пилотов первой возможностью проверить машины 2023 года в таких условиях – скорости, разумеется, упали, а гонщики допустили множество ошибок на промежуточных шинах, выезжая в зоны безопасности.

Но серьезных неприятностей удалось избежать.

Логан Сарджент после поломки машины в утренней тренировке вовсе не выезжал на трассу.

Отчет дополняется

Результаты второй тренировки Гран При Австралии