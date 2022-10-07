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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о тренировке

Алонсо возглавил протокол дождевой первой тренировки в Японии

Фернандо «поймал» наилучшие условия по ходу сессии на «Сузуке» и опередил соперников на промежуточной резине

Александр Кабановский
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Алонсо возглавил протокол дождевой первой тренировки в Японии
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Возвращение Формулы 1 на знаменитую трассу в форме «восьмерки» прошло под аккомпанемент дождя. Большое количество луж привело к тому, что пилоты далеко не сразу приступили к работе и первые полчаса использовали только шины для самых мокрых условия с синей маркировкой. 

Быстрейшим в таких условиях оказался Карлос Сайнс (1:47.758), но постепенно условия улучшались, и спустя примерно 35 минут после старта сессии Макс Ферстаппен раньше всех переобулся в промежуточную резину. Первый же быстрый круг позволил лидеру сезона сбросить с лучшего результата три с лишним секунды, после чего положение в таблице стало быстро меняться.

Однако вскоре дождь вновь резко усилился. Пилоты Ferrari заняли было две первых строчки, но еще быстрее проехал Фернандо Алонсо. Время гонщика Alpine составило 1:42.248. Это второй случай в нынешнем сезоне – после субботней тренировки в Монреале, также проходившей на мокрой трассе, – когда испанский ветеран оказался быстрейшим.

Сайнс остался вторым, а Шарль Леклер, который стал одним из пилотов, выехавших в гравий, уступил напарнику несколько сотых. 

Эстебан Окон подтвердил дождевой темп Alpine четвертым временем, шестерку замкнули Кевин Магнуссен из Haas, который самым первым выехал на трассу с утра, и Макс Ферстаппен. Лидер сезона проехал меньше всех – всего одну серию из четырех кругов. 

Наидольшую дистанцию за час преодолели Леклер и Юки Цунода, который проводит первый домашний Гран При и первое время жаловался по радио на «две больших реки на трассе».

Сессия обошлась без аварий, даже Николя Латифи, которого вынесло с асфальта в шпильке, сумел вернуться обратно. Однако уже после клетчатого флага, когда гонщики потренировали старт и возвращались в боксы, разбил машину Мик Шумахер. Это произошло в быстром левом повороте, который завершает «эски» первого сектора. 

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Результаты первой тренировки Гран При Японии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 7 1'42.248  
2 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 15 1'42.563 0.315
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 16 1'42.634 0.386
4 France Эстебан Окон Alpine Renault 5 1'43.022 0.774
5 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 15 1'43.258 1.010
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 4 1'43.362 1.114
7 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 13 1'43.761 1.513
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 7 1'43.889 1.641
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 13 1'43.969 1.721
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 4 1'44.234 1.986
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 15 1'44.429 2.181
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 8 1'44.486 2.238
13 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 6 1'44.558 2.310
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 10 1'44.570 2.322
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 9 1'44.791 2.543
16 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 12 1'44.878 2.630
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 11 1'45.424 3.176
18 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 4 1'46.103 3.855
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 16 1'46.192 3.944
20 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 8 1'48.090 5.842
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