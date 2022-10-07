Алонсо возглавил протокол дождевой первой тренировки в Японии
Фернандо «поймал» наилучшие условия по ходу сессии на «Сузуке» и опередил соперников на промежуточной резине
Возвращение Формулы 1 на знаменитую трассу в форме «восьмерки» прошло под аккомпанемент дождя. Большое количество луж привело к тому, что пилоты далеко не сразу приступили к работе и первые полчаса использовали только шины для самых мокрых условия с синей маркировкой.
Быстрейшим в таких условиях оказался Карлос Сайнс (1:47.758), но постепенно условия улучшались, и спустя примерно 35 минут после старта сессии Макс Ферстаппен раньше всех переобулся в промежуточную резину. Первый же быстрый круг позволил лидеру сезона сбросить с лучшего результата три с лишним секунды, после чего положение в таблице стало быстро меняться.
Однако вскоре дождь вновь резко усилился. Пилоты Ferrari заняли было две первых строчки, но еще быстрее проехал Фернандо Алонсо. Время гонщика Alpine составило 1:42.248. Это второй случай в нынешнем сезоне – после субботней тренировки в Монреале, также проходившей на мокрой трассе, – когда испанский ветеран оказался быстрейшим.
Сайнс остался вторым, а Шарль Леклер, который стал одним из пилотов, выехавших в гравий, уступил напарнику несколько сотых.
Эстебан Окон подтвердил дождевой темп Alpine четвертым временем, шестерку замкнули Кевин Магнуссен из Haas, который самым первым выехал на трассу с утра, и Макс Ферстаппен. Лидер сезона проехал меньше всех – всего одну серию из четырех кругов.
Наидольшую дистанцию за час преодолели Леклер и Юки Цунода, который проводит первый домашний Гран При и первое время жаловался по радио на «две больших реки на трассе».
Сессия обошлась без аварий, даже Николя Латифи, которого вынесло с асфальта в шпильке, сумел вернуться обратно. Однако уже после клетчатого флага, когда гонщики потренировали старт и возвращались в боксы, разбил машину Мик Шумахер. Это произошло в быстром левом повороте, который завершает «эски» первого сектора.
Результаты первой тренировки Гран При Японии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|7
|1'42.248
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|15
|1'42.563
|0.315
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'42.634
|0.386
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|5
|1'43.022
|0.774
|5
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|15
|1'43.258
|1.010
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|4
|1'43.362
|1.114
|7
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|13
|1'43.761
|1.513
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|7
|1'43.889
|1.641
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|13
|1'43.969
|1.721
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|4
|1'44.234
|1.986
|11
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|15
|1'44.429
|2.181
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|8
|1'44.486
|2.238
|13
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|6
|1'44.558
|2.310
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|10
|1'44.570
|2.322
|15
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|9
|1'44.791
|2.543
|16
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|12
|1'44.878
|2.630
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|11
|1'45.424
|3.176
|18
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|4
|1'46.103
|3.855
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|16
|1'46.192
|3.944
|20
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|1'48.090
|5.842
|Полные результаты
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