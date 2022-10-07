Алонсо возглавил протокол дождевой первой тренировки в Японии

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Возвращение Формулы 1 на знаменитую трассу в форме «восьмерки» прошло под аккомпанемент дождя. Большое количество луж привело к тому, что пилоты далеко не сразу приступили к работе и первые полчаса использовали только шины для самых мокрых условия с синей маркировкой.

Быстрейшим в таких условиях оказался Карлос Сайнс (1:47.758), но постепенно условия улучшались, и спустя примерно 35 минут после старта сессии Макс Ферстаппен раньше всех переобулся в промежуточную резину. Первый же быстрый круг позволил лидеру сезона сбросить с лучшего результата три с лишним секунды, после чего положение в таблице стало быстро меняться.

Однако вскоре дождь вновь резко усилился. Пилоты Ferrari заняли было две первых строчки, но еще быстрее проехал Фернандо Алонсо. Время гонщика Alpine составило 1:42.248. Это второй случай в нынешнем сезоне – после субботней тренировки в Монреале, также проходившей на мокрой трассе, – когда испанский ветеран оказался быстрейшим.

Сайнс остался вторым, а Шарль Леклер, который стал одним из пилотов, выехавших в гравий, уступил напарнику несколько сотых.

Эстебан Окон подтвердил дождевой темп Alpine четвертым временем, шестерку замкнули Кевин Магнуссен из Haas, который самым первым выехал на трассу с утра, и Макс Ферстаппен. Лидер сезона проехал меньше всех – всего одну серию из четырех кругов.

Наидольшую дистанцию за час преодолели Леклер и Юки Цунода, который проводит первый домашний Гран При и первое время жаловался по радио на «две больших реки на трассе».

Сессия обошлась без аварий, даже Николя Латифи, которого вынесло с асфальта в шпильке, сумел вернуться обратно. Однако уже после клетчатого флага, когда гонщики потренировали старт и возвращались в боксы, разбил машину Мик Шумахер. Это произошло в быстром левом повороте, который завершает «эски» первого сектора.

Результаты первой тренировки Гран При Японии