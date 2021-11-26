Aлонсо вновь нацелился на третий титул чемпиона Ф1

В этом сезоне Фернандо Aлонсо вернулся в Формулу 1 после двухлетней паузы. На Гран При Катара он завоевал свой первый подиум с 2014 года и после него вернулся к давним мечтам о третьем чемпионском титуле.

«Конечно, этот титул много бы значил, – сказал Aлонсо в подкасте Beyond the Grid. – Но не то, чтобы я отчаянно к нему стремлюсь, или что он изменил бы всю мою карьеру, или взгляды на спорт.

Я люблю соревноваться во всем, что делаю, поэтому очень хочу выиграть чемпионат в третий раз. Я сделаю то, что в моих силах, и даже больше. Этот титул много бы значил для моего наследия после ухода из Ф1. Не важно, 19 тебе лет или 43, полная отдача спорту это образ жизни. И такое послание будущим поколениям будет главным, если я возьму третий титул».