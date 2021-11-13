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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о тренировке

Алонсо внезапно стал лучшим в тренировке

Автор:
, Ответственный редактор

Двукратный чемпион мира напомнил о себе, возглавив протокол субботней утренней сессии

Алонсо внезапно стал лучшим в тренировке

Так как Гран При в Бразилии проходит в спринтерском формате, между пятничной квалификацией и первой гонкой гонщики проводят часовую тренировочную сессию, по ходу которой практически нельзя менять настройки машин. Такой формат уже подвергался критике, но в нынешнем сезоне все останется как есть.

Лучшим по итогам тренировки, которая прошла в жарких условиях, стал Фернандо Алонсо –  при этом время испанца оказалось на три с лишним секунды хуже поула Льюиса Хэмилтона. Для чемпиона мира 2005-06 годов это первый случай с Гран При Сингапура 2014 года, когда он стал лучшим по итогам тренировки. 

Лидер сезона Макс Ферстаппен остался вторым, отстав почти на секунду, а его главный соперник Льюис Хэмилтон провел первые 20 минут в боксах, следуя тактическому решению Mercedes, а потом показал пятую скорость. 

При этом до сих пор не ясно, с каких позиций обоим предстоит стартовать в сегодняшнем спринте, который стартует в 22:30 Мск. Судьи еще не вынесли решения по пятничным эпизодам с участием двух гонщиков.

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Большую часть времени команды работали на длинных сериях кругов, анализируя ресурс шин. Так, Пьер Гасли проехал на мягком составе Soft (C4) 22 круга, а Серхио Перес на более жестком Medium (C3) – 32. Себастьян Феттель оказался лидером по общей дистанции, преодолев 42 круга.

Никита Мазепин остался 20-м, проиграв своему партнеру по Haas Мику Шумахеру чуть менее секунды.

Сессия обошлась без происшествий, хотя у гонщиков регулярно снимали времена круга за нарушение пределов трассы. Из первой десятки только Перес и Шарль Леклер показали свое лучшее время на шинах Medium.

Результаты второй тренировки Гран При в Бразилии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 23 1'11.238  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 26 1'12.102 0.864
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 24 1'12.355 1.117
4 France Эстебан Окон Alpine Renault 26 1'12.407 1.169
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'12.741 1.503
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 29 1'12.903 1.665
7 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 37 1'12.997 1.759
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 31 1'13.078 1.840
9 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 33 1'13.099 1.861
10 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 39 1'13.355 2.117
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 41 1'13.426 2.188
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 25 1'13.448 2.210
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 23 1'13.581 2.343
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 32 1'13.608 2.370
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 24 1'13.615 2.377
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 38 1'13.726 2.488
17 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 42 1'13.747 2.509
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 24 1'14.025 2.787
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 40 1'14.066 2.828
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 37 1'14.909 3.671
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