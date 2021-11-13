Алонсо внезапно стал лучшим в тренировке
Двукратный чемпион мира напомнил о себе, возглавив протокол субботней утренней сессии
Так как Гран При в Бразилии проходит в спринтерском формате, между пятничной квалификацией и первой гонкой гонщики проводят часовую тренировочную сессию, по ходу которой практически нельзя менять настройки машин. Такой формат уже подвергался критике, но в нынешнем сезоне все останется как есть.
Лучшим по итогам тренировки, которая прошла в жарких условиях, стал Фернандо Алонсо – при этом время испанца оказалось на три с лишним секунды хуже поула Льюиса Хэмилтона. Для чемпиона мира 2005-06 годов это первый случай с Гран При Сингапура 2014 года, когда он стал лучшим по итогам тренировки.
Лидер сезона Макс Ферстаппен остался вторым, отстав почти на секунду, а его главный соперник Льюис Хэмилтон провел первые 20 минут в боксах, следуя тактическому решению Mercedes, а потом показал пятую скорость.
При этом до сих пор не ясно, с каких позиций обоим предстоит стартовать в сегодняшнем спринте, который стартует в 22:30 Мск. Судьи еще не вынесли решения по пятничным эпизодам с участием двух гонщиков.
Большую часть времени команды работали на длинных сериях кругов, анализируя ресурс шин. Так, Пьер Гасли проехал на мягком составе Soft (C4) 22 круга, а Серхио Перес на более жестком Medium (C3) – 32. Себастьян Феттель оказался лидером по общей дистанции, преодолев 42 круга.
Никита Мазепин остался 20-м, проиграв своему партнеру по Haas Мику Шумахеру чуть менее секунды.
Сессия обошлась без происшествий, хотя у гонщиков регулярно снимали времена круга за нарушение пределов трассы. Из первой десятки только Перес и Шарль Леклер показали свое лучшее время на шинах Medium.
Результаты второй тренировки Гран При в Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|23
|1'11.238
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|26
|1'12.102
|0.864
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'12.355
|1.117
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|26
|1'12.407
|1.169
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'12.741
|1.503
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|29
|1'12.903
|1.665
|7
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|37
|1'12.997
|1.759
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|31
|1'13.078
|1.840
|9
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|33
|1'13.099
|1.861
|10
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|39
|1'13.355
|2.117
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|41
|1'13.426
|2.188
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'13.448
|2.210
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'13.581
|2.343
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|32
|1'13.608
|2.370
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|24
|1'13.615
|2.377
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|38
|1'13.726
|2.488
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|42
|1'13.747
|2.509
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|24
|1'14.025
|2.787
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|40
|1'14.066
|2.828
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|37
|1'14.909
|3.671
|Полные результаты
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