Алонсо внезапно стал лучшим в тренировке

Так как Гран При в Бразилии проходит в спринтерском формате, между пятничной квалификацией и первой гонкой гонщики проводят часовую тренировочную сессию, по ходу которой практически нельзя менять настройки машин. Такой формат уже подвергался критике, но в нынешнем сезоне все останется как есть.

Лучшим по итогам тренировки, которая прошла в жарких условиях, стал Фернандо Алонсо – при этом время испанца оказалось на три с лишним секунды хуже поула Льюиса Хэмилтона. Для чемпиона мира 2005-06 годов это первый случай с Гран При Сингапура 2014 года, когда он стал лучшим по итогам тренировки.

Лидер сезона Макс Ферстаппен остался вторым, отстав почти на секунду, а его главный соперник Льюис Хэмилтон провел первые 20 минут в боксах, следуя тактическому решению Mercedes, а потом показал пятую скорость.

При этом до сих пор не ясно, с каких позиций обоим предстоит стартовать в сегодняшнем спринте, который стартует в 22:30 Мск. Судьи еще не вынесли решения по пятничным эпизодам с участием двух гонщиков.

Большую часть времени команды работали на длинных сериях кругов, анализируя ресурс шин. Так, Пьер Гасли проехал на мягком составе Soft (C4) 22 круга, а Серхио Перес на более жестком Medium (C3) – 32. Себастьян Феттель оказался лидером по общей дистанции, преодолев 42 круга.

Никита Мазепин остался 20-м, проиграв своему партнеру по Haas Мику Шумахеру чуть менее секунды.

Сессия обошлась без происшествий, хотя у гонщиков регулярно снимали времена круга за нарушение пределов трассы. Из первой десятки только Перес и Шарль Леклер показали свое лучшее время на шинах Medium.

Результаты второй тренировки Гран При в Бразилии